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Суд отправил в психбольницу жительницу Саратова, выбросившую из окна двух детей
26.4.2021 18:12
Фото: hibiny.com
Жительница Саратова, которая подозревается в покушении на жизнь двух собственных дочерей, пройдет принудительное лечение в соответствии с решением суда.
Как информирует пресс-служба СУ СКР по региону, женщина направлена в психбольницу.
В рамках расследования по данному уголовному делу ранее проводилась комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Как показало исследование, выбрасывая из окна собственных детей, мать не осознала "характер и общественную опасность своих действий". Женщина не могла владеть собой из-за расстройства психики, указано в заключении экспертов.
В соответствии с постановлением суда женщину освободили от уголовной ответственности и назначили ей принудительный курс лечения в медицинском учреждении, где оказывается психиатрическая помощь.
ЧП случилось 17 октября 2020 года в одном из домов по Ново-Астраханскому шоссе города Саратова. 39-летняя местная жительница выбросила из окна собственной квартиры на четвертом этаже детей пяти и восьми лет. После этого мать пыталась нанести себе ранения.
Девочек сразу же госпитализировали. При поступлении в больницу их состояние оценивалось медиками как тяжелое. К счастью, врачам удалось спасти пострадавших сестер. Они выздоровели и в настоящее время проживают с отцом.
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