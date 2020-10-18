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В Минздраве Саратовской области рассказали о состоянии детей, выброшенных матерью из окна
07:30
Фото: vk.com
Как сообщил замглавы Министерства здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер, состояние обеих девочек остается стабильно тяжелым.
Учитывая множественные травмы, полученные детьми, врачи пока воздерживаются от каких-либо прогнозов.
По словам Дениса Грайфера, которого цитируют российские СМИ, обе девочки, выброшенные из окна квартиры на четвертом этаже собственной матерью, сейчас находятся в стабильно тяжелом состоянии. Детям оказывается вся необходимая помощь, медики продолжают бороться за жизнь маленьких пациенток.
Замминистра отметил, что никаких прогнозов врачи пока не дают. В больнице у детей диагностировали многочисленные травмы, включая ушибы внутренних органов.
ЧП случилось в минувшую субботу, 17 октября, на территории Заводского района города Саратова, где 39-летняя женщина вытолкнула из окна собственной квартиры двух дочерей, пяти и восьми лет.
Мать пыталась нанести себе смертельное ножевое ранение, однако осталась жива, ее доставили в больницу. Сведений о том, в каком состоянии сейчас находится женщина, из официальных источников пока не поступало.
Обстоятельства случившегося сейчас выясняют правоохранительные органы.
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