Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Минздраве Саратовской области рассказали о состоянии детей, выброшенных матерью из окна

07:30

Фото: vk.com



Как сообщил замглавы Министерства здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер, состояние обеих девочек остается стабильно тяжелым.



Учитывая множественные травмы, полученные детьми, врачи пока воздерживаются от каких-либо прогнозов.



По словам Дениса Грайфера, которого цитируют российские СМИ, обе девочки, выброшенные из окна квартиры на четвертом этаже собственной матерью, сейчас находятся в стабильно тяжелом состоянии. Детям оказывается вся необходимая помощь, медики продолжают бороться за жизнь маленьких пациенток.



Замминистра отметил, что никаких прогнозов врачи пока не дают. В больнице у детей диагностировали многочисленные травмы, включая ушибы внутренних органов.



ЧП случилось в минувшую субботу, 17 октября, на территории Заводского района города Саратова, где 39-летняя женщина вытолкнула из окна собственной квартиры двух дочерей, пяти и восьми лет.



Мать пыталась нанести себе смертельное ножевое ранение, однако осталась жива, ее доставили в больницу. Сведений о том, в каком состоянии сейчас находится женщина, из официальных источников пока не поступало.



Обстоятельства случившегося сейчас выясняют правоохранительные органы.



Автор: Злата Богатова

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