ИнтерНовости - новости в стране и мире
Рублев в первый раз занял 8 место в рейтинге ATP
Рублев в первый раз занял 8 место в рейтинге ATP
Михалков переносит празднование юбилея на декабрь
Михалков переносит празднование юбилея на декабрь
Водолазы привлечены к поиску пропавших с катера в Баренцевом море
Водолазы привлечены к поиску пропавших с катера в Баренцевом море
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Nestle заявили, что перевели на удаленку более 50% офиса в МосквеВ Nestle заявили, что перевели на удаленку более 50% офиса в Москве
В Норвегии обнаружили новый штамм коронавирусаВ Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса
В России за сутки выявили почти 16 тыс. случаев COVID-19В России за сутки выявили почти 16 тыс. случаев COVID-19
Рублев в первый раз занял 8 место в рейтинге ATPРублев в первый раз занял 8 место в рейтинге ATP
В Минздраве Саратовской области рассказали о состоянии детей, выброшенных матерью из окнаВ Минздраве Саратовской области рассказали о состоянии детей, выброшенных матерью из окна

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Минздраве Саратовской области рассказали о состоянии детей, выброшенных матерью из окна


07:30
В Минздраве Саратовской области рассказали о состоянии детей, выброшенных матерью из окнаФото: vk.com

Как сообщил замглавы Министерства здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер, состояние обеих девочек остается стабильно тяжелым.

Учитывая множественные травмы, полученные детьми, врачи пока воздерживаются от каких-либо прогнозов.

По словам Дениса Грайфера, которого цитируют российские СМИ, обе девочки, выброшенные из окна квартиры на четвертом этаже собственной матерью, сейчас находятся в стабильно тяжелом состоянии. Детям оказывается вся необходимая помощь, медики продолжают бороться за жизнь маленьких пациенток.

Замминистра отметил, что никаких прогнозов врачи пока не дают. В больнице у детей диагностировали многочисленные травмы, включая ушибы внутренних органов.

ЧП случилось в минувшую субботу, 17 октября, на территории Заводского района города Саратова, где 39-летняя женщина вытолкнула из окна собственной квартиры двух дочерей, пяти и восьми лет.

Мать пыталась нанести себе смертельное ножевое ранение, однако осталась жива, ее доставили в больницу. Сведений о том, в каком состоянии сейчас находится женщина, из официальных источников пока не поступало.

Обстоятельства случившегося сейчас выясняют правоохранительные органы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Нижегородский стрелок найден в лесу мертвымНижегородский стрелок найден в лесу мертвым
The Guardian сообщила, зачем отравили НавальногоThe Guardian сообщила, зачем отравили Навального
Власти Мехико демонтировали статую Колумба, установленную в центре городаВласти Мехико демонтировали статую Колумба, установленную в центре города
Навальный сожалеет, что Трамп не осудил случившийся с ним инцидентНавальный сожалеет, что Трамп не осудил случившийся с ним инцидент
На западе Москвы пропала 12-летняя школьницаНа западе Москвы пропала 12-летняя школьница

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru