Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Папа Римский заявил, что готов посетить КНДР

26.4.2021 14:14

Фото: novyny.org



Папа Римский Франциск снова выразил готовность посетить с официальным визитом Северную Корею, передает Yonhap News.



Заявление было сделано 25 апреля, когда в Ватикане состоялась встреча понтифика и епископа Лазаруса Ю Хын Сиком.



По словам епископа Лазаруса Ю Хын Сика, который возглавляет Тэджонскую епархию, во время встречи в Ватикане понтифик вновь заговорил о том, что готов приехать в КНДР.



Папа Римский при этом с горечью отметил, что корейский народ на протяжении семидесяти лет продолжает страдать от национального раскола. Глава Католической церкви заявил, что отправится в Северную Корею сразу после того, как удастся создать благоприятные условия для его визита.



Впервые намерение посетить Пхеньян Папа Римский выразил еще в 2018 году, когда прошли три межкорейских саммита, а глава КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. В октябре 2018 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи с понтификом передал Папе Франциску устное приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею.



Напомним, не так давно с резкой критикой в адрес Ватикана выступил Элтон Джон. В частности, артист назвал "лицемерным" отказ благословлять однополые браки.



Автор: Злата Богатова

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