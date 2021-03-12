Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Элтон Джон назвал «лицемерным» отказ Ватикана благословлять однополые браки

07:12

Фото: rollingstone.com



Известный певец и композитор Элтон Джон подверг резкой критике Ватикан и папу Римского Франциска из-за отказа благословлять однополые браки.



Британский артист назвал это заявление "лицемерным".



Элтон Джон отреагировал на решение католической церкви в своем Twitter. По словам 73-летнего музыканта, в прошлом Ватикан инвестировал миллионы долларов в проект "Рокетмен", который был посвящен его жизни и творческой карьеру. Церковь тогда смогла заработать большие деньги на истории движения гомосексуалистов, заявил Элтон Джон.



Исполнитель подтвердил свои слова, опубликовав скриншот с материалом Daily Beast. В этой статье говорилось, что в 2019 году Ватикан вложил в производство кинофильмов "Рокетмен" и "Люди в черном: Интернэшнл" не менее 4,5 млн долларов.



Ранее в Ватикане дали официальный ответ на вопрос о том, будут ли католические священники благословлять однополые браки. Как указывалось в документе, который был подписан папой Франциском, духовенство может благословлять гомосексуалистов, но не их союзы. Отмечалось, что церковь "не может благословить грех".



Соответствующее решение было принято Конгрегацией доктрины веры в Ватикане. В документе подчеркивалось, что церковь может благословить лишь неразрывный союз мужчины и женщины, открытый в самом себе для передачи жизни. При этом те, кто состоит в однополом союзе, могут рассчитывать на получение благословения по отдельности.



В прошлом папа Римский Франциск высказывался в поддержку однополых гражданских союзов и выступал с призывами не подвергать осуждению священнослужителей, имеющих нетрадиционную сексуальную ориентацию.



Автор: Злата Богатова

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