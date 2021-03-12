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Элтон Джон назвал «лицемерным» отказ Ватикана благословлять однополые браки
07:12
Фото: rollingstone.com
Известный певец и композитор Элтон Джон подверг резкой критике Ватикан и папу Римского Франциска из-за отказа благословлять однополые браки.
Британский артист назвал это заявление "лицемерным".
Элтон Джон отреагировал на решение католической церкви в своем Twitter. По словам 73-летнего музыканта, в прошлом Ватикан инвестировал миллионы долларов в проект "Рокетмен", который был посвящен его жизни и творческой карьеру. Церковь тогда смогла заработать большие деньги на истории движения гомосексуалистов, заявил Элтон Джон.
Исполнитель подтвердил свои слова, опубликовав скриншот с материалом Daily Beast. В этой статье говорилось, что в 2019 году Ватикан вложил в производство кинофильмов "Рокетмен" и "Люди в черном: Интернэшнл" не менее 4,5 млн долларов.
Ранее в Ватикане дали официальный ответ на вопрос о том, будут ли католические священники благословлять однополые браки. Как указывалось в документе, который был подписан папой Франциском, духовенство может благословлять гомосексуалистов, но не их союзы. Отмечалось, что церковь "не может благословить грех".
Соответствующее решение было принято Конгрегацией доктрины веры в Ватикане. В документе подчеркивалось, что церковь может благословить лишь неразрывный союз мужчины и женщины, открытый в самом себе для передачи жизни. При этом те, кто состоит в однополом союзе, могут рассчитывать на получение благословения по отдельности.
В прошлом папа Римский Франциск высказывался в поддержку однополых гражданских союзов и выступал с призывами не подвергать осуждению священнослужителей, имеющих нетрадиционную сексуальную ориентацию.
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