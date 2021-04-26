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В Багдаде 82 человека стали жертвами пожара в больнице
26.4.2021 11:22
Фото: smi2.net
В МВД Ирака раскрыли подробности инцидента, случившегося в одной из больниц Багдада, где оказывали помощь пациентам с коронавирусом.
По последним официальным данным, жертвами ЧП стали восемьдесят два человека, еще более ста пострадали.
Ранее власти подтвердили сведения о гибели двадцати восьми человек.
Как заявил официальный представитель иракского МВД Халед аль-Михна, пламя стремительно распространялось, охватив здание за три минуты. В результате люди просто не имели шансов спастись, передает портал Mawazin. Аль-Михна подтвердил, что большинство погибших - пациенты реанимации, где произошел взрыв кислородных баллонов с последующим воспламенением. Многие больные, находившиеся в тяжелом состоянии, отравились угарным газом или скончались после остановки систем подачи кислорода.
По данным ведомства, первые пожарные расчеты приступили к работе на месте уже через три с половиной минуты. К тому времени больница уже была практически полностью объята огнем.
Официальный представитель МВД подчеркнул, что трагическое происшествие в больнице Ибн аль-Хатыб квалифицировано как "несчастный случай, ставший результатом халатности". В ходе разбирательства уже удалось установить, что в больнице не было никаких систем противопожарной безопасности. Кроме того, при отделке внутренних помещений использовались легковоспламеняющиеся материалы. В числе версий также прорабатывается возгорание из-за короткого замыкания.
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