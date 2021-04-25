Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Багдаде до 28 человек возросло число жертв взрыва в больнице

25.4.2021 12:05

Фото: achtungpartisanen.ru



Двадцать восемь человек стали жертвами взрыва с последующим возгоранием в одной из больниц Багдада.



В результате ЧП, случившегося на юго-западе иракской столицы, пострадали более пятидесяти пациентов, передает канал Dijlah.



По данным телеканала, крупный пожар произошел в больнице Ибн аль-Хатыб, где оказывали помощь пациентам с подтвержденным коронавирусом. Возгорание началось после того, как взорвался баллон с кислородом, сообщается со ссылкой на источники в экстренных службах Багдада.



ЧП случилось в хранилище на втором этаже, где находится реанимационное отделение, предназначенное для пациентов с обширным поражением легких.



В момент возгорания в больнице в общей сложности на лечении было порядка 120 пациентов. Девяносто человек удалось оперативно вывести в безопасное место. В ликвидации пожара было задействовано свыше тридцати расчетов. Пламя удалось локализовать не сразу. В итоге здание медицинского учреждения изнутри было практически полностью уничтожено огнем.



После случившегося премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми приказал провести самое тщательное расследование. Специалисты приступили к выяснению причин и всех обстоятельств трагедии. В числе задержанных - главврач больницы и начальник службы безопасности, а также ряд лиц, которые должны были отвечать за техническое обеспечение здания.



В ходе разбирательства уже удалось установить, что в больнице не было никаких системам противопожарной безопасности. Кроме того, при отделке внутренних помещений использовались легковоспламеняющиеся материалы.



Автор: Злата Богатова

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