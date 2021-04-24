ИнтерНовости - новости в стране и мире
Путин подписал указ о мерах против недружественных государств
Путин подписал указ о мерах против недружественных государств
СМИ: Футбольные фанаты устроили массовую драку в Москве
СМИ: Футбольные фанаты устроили массовую драку в Москве
Российские химики разработали капсулы для лекарств в форме пельменей
Российские химики разработали капсулы для лекарств в форме пельменей
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Земан: разведка Чехии не сообщала об «агентах России» во ВрбетицеЗеман: разведка Чехии не сообщала об «агентах России» во Врбетице
СМИ: Футбольные фанаты устроили массовую драку в МосквеСМИ: Футбольные фанаты устроили массовую драку в Москве
Премьер Армении заявил, что подает в отставкуПремьер Армении заявил, что подает в отставку
В Москве стартует программа «Миллион призов» для вакцинировавшихся пенсионеровВ Москве стартует программа «Миллион призов» для вакцинировавшихся пенсионеров
Байден призовет G7 надавить на Пекин из-за «эксплуатации уйгуров»Байден призовет G7 надавить на Пекин из-за «эксплуатации уйгуров»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Забайкалье возбудили уголовное дело после гибели начальника УФСИН


24.4.2021 23:12
В Забайкалье возбудили уголовное дело после гибели начальника УФСИНФото: smi2.net

Следственные органы Забайкальского края по итогам проверки возбудили уголовное дело по факту гибели начальника управления территориального управления ФСИН.

Как передают российские СМИ, жертвами убийства во время охоты стали два человека.

Согласно имеющимся данным, трагический инцидент случился на одном из охотничьих угодий Забайкалья. Стрельбе предшествовал конфликт с участием местного работника. Учитывая общественный резонанс после случившегося, расследование по этому уголовному делу будет возглавлять и.о. руководителя краевого СУ СКР Алексей Вольный, пишут российские СМИ.

Правоохранители задержали подозреваемого. Предположительно, в момент совершения двойного убийства мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Известно также, что охота на кабанов велась на законных основаниях. Отстрел животных власти разрешили из-за зафиксированной в регионе африканской чумы свиней.

Информация о происшествии уточняется. В ряде источников ранее начали появляться противоречивые сведения, в частности, опровержения сведений о гибели генерал-майора Евгения Шихова.

Как указано на сайте краевого УФСИН, генерал-майор внутренней службы Шихов занимал пост начальника с февраля 2018 года. В прошлом он исполнял обязанности в качестве главы УФСИН по Мурманской области.

На прошлой неделе стало известно о гибели главного госавтоинспектора Петропавловска-Камчатского. 49-летний майор полиции Виталий Сергеев провалился под лед, отправившись с друзьями рыбачить.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 144

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

Музыку Чайковского утвердили для сборной России на Играх в Токио и ПекинеМузыку Чайковского утвердили для сборной России на Играх в Токио и Пекине
В Татарстане найдено тело ижевчанина, застрелившего в магазине бывшую сожительницуВ Татарстане найдено тело ижевчанина, застрелившего в магазине бывшую сожительницу
Собянин заявил об ухудшении в Москве ситуации с коронавирусомСобянин заявил об ухудшении в Москве ситуации с коронавирусом
В Египте 8 человек погибли, более 100 пострадали при сходе поезда с рельсовВ Египте 8 человек погибли, более 100 пострадали при сходе поезда с рельсов
Двух сотрудников посольства Болгарии высылают из РФДвух сотрудников посольства Болгарии высылают из РФ

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru