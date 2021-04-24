Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Забайкалье возбудили уголовное дело после гибели начальника УФСИН

24.4.2021 23:12

Фото: smi2.net



Следственные органы Забайкальского края по итогам проверки возбудили уголовное дело по факту гибели начальника управления территориального управления ФСИН.



Как передают российские СМИ, жертвами убийства во время охоты стали два человека.



Согласно имеющимся данным, трагический инцидент случился на одном из охотничьих угодий Забайкалья. Стрельбе предшествовал конфликт с участием местного работника. Учитывая общественный резонанс после случившегося, расследование по этому уголовному делу будет возглавлять и.о. руководителя краевого СУ СКР Алексей Вольный, пишут российские СМИ.



Правоохранители задержали подозреваемого. Предположительно, в момент совершения двойного убийства мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Известно также, что охота на кабанов велась на законных основаниях. Отстрел животных власти разрешили из-за зафиксированной в регионе африканской чумы свиней.



Информация о происшествии уточняется. В ряде источников ранее начали появляться противоречивые сведения, в частности, опровержения сведений о гибели генерал-майора Евгения Шихова.



Как указано на сайте краевого УФСИН, генерал-майор внутренней службы Шихов занимал пост начальника с февраля 2018 года. В прошлом он исполнял обязанности в качестве главы УФСИН по Мурманской области.



На прошлой неделе стало известно о гибели главного госавтоинспектора Петропавловска-Камчатского. 49-летний майор полиции Виталий Сергеев провалился под лед, отправившись с друзьями рыбачить.



Автор: Злата Богатова

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