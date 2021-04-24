|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Забайкалье возбудили уголовное дело после гибели начальника УФСИН
24.4.2021 23:12
Фото: smi2.net
Следственные органы Забайкальского края по итогам проверки возбудили уголовное дело по факту гибели начальника управления территориального управления ФСИН.
Как передают российские СМИ, жертвами убийства во время охоты стали два человека.
Согласно имеющимся данным, трагический инцидент случился на одном из охотничьих угодий Забайкалья. Стрельбе предшествовал конфликт с участием местного работника. Учитывая общественный резонанс после случившегося, расследование по этому уголовному делу будет возглавлять и.о. руководителя краевого СУ СКР Алексей Вольный, пишут российские СМИ.
Правоохранители задержали подозреваемого. Предположительно, в момент совершения двойного убийства мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Известно также, что охота на кабанов велась на законных основаниях. Отстрел животных власти разрешили из-за зафиксированной в регионе африканской чумы свиней.
Информация о происшествии уточняется. В ряде источников ранее начали появляться противоречивые сведения, в частности, опровержения сведений о гибели генерал-майора Евгения Шихова.
Как указано на сайте краевого УФСИН, генерал-майор внутренней службы Шихов занимал пост начальника с февраля 2018 года. В прошлом он исполнял обязанности в качестве главы УФСИН по Мурманской области.
На прошлой неделе стало известно о гибели главного госавтоинспектора Петропавловска-Камчатского. 49-летний майор полиции Виталий Сергеев провалился под лед, отправившись с друзьями рыбачить.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|