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Главный госавтоинспектор Петропавловска-Камчатского погиб на рыбалке
18.4.2021 13:36
Фото: rtr-vesti.ru
Следственные органы приступили к проверке по факту гибели руководителя отдела ГИБДД по Петропавловску-Камчатскому, передает агентство "Интерфакс".
По предварительным данным, 49-летний майор полиции Виталий Сергеев провалился под лед, отправившись с друзьями рыбачить.
Как пояснили в СУ СКР по Камчатскому краю, процессуальное решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки.
ЧП случилось в окрестностях города Вилючинск. В ходе предварительного разбирательства было установлено, что на озеро Вилюй рыбачить отправились трое друзей, в том числе, 49-летний начальник городской Госавтоинспекции. Выйдя на лед, он провалился в воду. Самостоятельно выбраться из озера мужчина не смог и утонул.
В момент происшествия друзья Сергеева находились в отдалении. Когда они заметили неладное и поспешили на помощь, полицейский уже не подавал признаков жизни, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах.
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