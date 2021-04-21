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Российский военный спутник «Меридиан» сгорел в атмосфере
12:37
Фото: cap.by
Российский спутник "Меридиан" сошел с орбиты, вскоре после чего сгорел в атмосферных слоях, сообщает ТАСС.
Соответствующая информация поступила от Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).
Как свидетельствуют данные, полученные NORAD, сход спутника с орбиты зафиксирован накануне, 23 апреля. Впоследствии российский аппарат сгорел при прохождении атмосферных слоев.
Запуск "Меридиана" No 2 состоялся 21 мая 2009 года с использованием ракеты-носителя "Союз-2.1а". По причине преждевременного отключения работы третьей ступени аппарат тогда вывели на нерасчетную орбиту. Как выяснилось позже, устройство оставалось частично доступным к эксплуатации. В общей сложности в РФ запускались девять аппаратов "Меридиан". Неудачным был признан один старт - из-за аварийной ситуации, которая возникла с ракетой-носителем.
Спутники "Меридиан", имеющие двойное назначение, могут использоваться как в военных, так и гражданских целях. Аппараты создавали по заказу Министерства обороны, чтобы обеспечивать деятельность Единой системы спутниковой связи второго поколения, которая предназначена для помехозащищенной телефонной и телеграфной связи, передачи команд управления. "Меридианы" разрабатывались на смену аппаратам "Молния-3" и "Молния-1Т", которые запускались в период 1970-80-х годов.
Ранее стало известно о том, что российская сторона может в 2025 году покинуть проект Международной космической станции (МКС). Как пояснили в Роскосмосе, окончательное решение предполагается принимать после 2024 года, когда завершится полное обследование модулей. Представители госкорпорации отмечали, что срок существования станции уже давно истек, а ее состояние оставляет желать лучшего.
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