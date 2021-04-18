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Россия с 2025 года выйдет из проекта МКС
18.4.2021 16:52
Фото: supergran.ru
В Роскосмосе заявили, что окончательное решение по МКС предполагается принимать после 2024 года, когда завершится обследование модулей, передает ТАСС.
Ранее в аппарате вице-премьера Юрия Борисова пояснили, что срок существования станции уже давно истек, при этом ее состояние оставляет желать лучшего.
В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" Юрий Борисов заявил, что российская сторона может в 2025 году покинуть проект Международной космической станции (МКС). В интервью Павлу Зарубину вице-премьер пояснил, что Москва собирается предупредить партнеров о своих намерениях.
Ранее в аппарате Борисова рассказали о необходимости полного технического обследования МКС для избежания потенциальных рисков в случае возникновения различных аварийных ситуаций. В зависимости от результатов в дальнейшем примут окончательное решение о перспективах использования станции.
Представители госкорпорации "Роскомос" отметили, что продолжение эксплуатации МКС также связано с планами по развертыванию национальной орбитальной станции, сообщает ТАСС. С зарубежными партнерами в прошлом был согласован срок взаимодействия по станции до 2024 года. Затем решения будут приниматься с учетом технического состояния модулей, большинство из которых к настоящему времени уже выработали срок службы.
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