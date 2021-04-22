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В Томске депутата гордумы арестовали на 30 суток за организацию несанкционированного митинга


22.4.2021 22:10
В Томске депутата гордумы арестовали на 30 суток за организацию несанкционированного митингаФото: voskhodinfo.su

Советский районный суд Томска вынес решение об аресте депутата местной гордумы Андрея Фатеева, который также является сотрудником регионального штаба Алексея Навального, передает агентство "Интерфакс".

О случившемся рассказала коллега арестованного по думе Ксения Фадеева.

Как стало известно, суд арестован на 30 суток депутата гордумы Томска Андрея Фатеева за организацию несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По словам Ксении Фадеевой, ее коллегу признали виновным в повторном нарушении условий проведения массовых мероприятий. Вместе с тем, ни она сама, ни Фатеев целенаправленно "не занимались прошедшей акцией", - подчеркнула Фадеева.

За последние полгода арест стал для Ватеева уже третьим административным нарушением. В случае, если в течение года он получит еще одно, четвертое по счету, его могут лишить мандата и привлечь к уголовной ответственности.

Фадеева отметила, что ранее суд вынес решение об аресте на 8 суток в отношении еще одного представителя регионального штаба. Никиту Байгулова привлекли к ответственности за проведение митинга, состоявшегося в среду, без соответствующего уведомления.

Ранее в Нижнем Новгороде был задержан сотрудник Института прикладной физики РАН, академик Ефим Хазанов. Как писали местные СМИ, случившееся могло быть связано с репостами ученого, которые были связаны с несанкционрованными акциями протеста.

Автор: Злата Богатова

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