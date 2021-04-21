ИнтерНовости - новости в стране и мире
«ОВД-Инфо» сообщает о 1000 задержанных на акциях в поддержку Навального
«ОВД-Инфо» сообщает о 1000 задержанных на акциях в поддержку Навального
Бывшего полицейского признали виновным в убийстве Флойда
Бывшего полицейского признали виновным в убийстве Флойда
В МИД вызвали замглавы посольства США
В МИД вызвали замглавы посольства США
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Музыку Чайковского утвердили для сборной России на Играх в Токио и ПекинеМузыку Чайковского утвердили для сборной России на Играх в Токио и Пекине
ПАСЕ призывает освободить Навального до 7 июняПАСЕ призывает освободить Навального до 7 июня
В Праге допустили высылку 60 сотрудников посольства РоссииВ Праге допустили высылку 60 сотрудников посольства России
Псаки отреагировала на слова Путина о Шерхане и «мелких Табаки»Псаки отреагировала на слова Путина о Шерхане и «мелких Табаки»
«ОВД-Инфо» сообщает о 1000 задержанных на акциях в поддержку Навального«ОВД-Инфо» сообщает о 1000 задержанных на акциях в поддержку Навального

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Нижнем Новгороде задержан академик РАН


21.4.2021 19:28
В Нижнем Новгороде задержан академик РАНФото: kompromat.wiki

Сотрудник Института прикладной физики РАН, академик РАН Ефим Хазанов рассказал о своем задержании в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

По словам ученого, он находится в ОВД, куда уже прибыл адвокат.

О случившемся академик рассказал на своей странице в соцсети. По словам Ефима Хазанова, он был задержан сегодня утром в собственном рабочем кабинете. Причиной этого якобы стали репосты в соцсети, пояснил ученый. В региональных СМИ появились сообщения о том, что репосты Ефима Хазанова могли иметь отношение к несанкционрованным акциям протеста, запланированным на сегодняшний день сторонниками Навального.

Позднее академик сообщил о том, что в его отношении составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация или проведение публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке). Наказание за подобные правонарушения предусматривает штраф в размере 20-30 тыс. рублей, обязательные работы продолжительностью до 50 часов или административный арест сроком до десяти суток.

Хазанов отметил, что кроме него полиция задержала нижегородского правозащитника Станислава Дмитриевского и еще трех человек.

Ранее глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом РФ иностранным агентом) Иван Жданов анонсировал новый митинг в поддержку Алексея Навального.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

На Камчатке погиб участник «Авачинского марафона»На Камчатке погиб участник «Авачинского марафона»
Байден звонил семье Флойда после признания бывшего полицейского виновнымБайден звонил семье Флойда после признания бывшего полицейского виновным
В Москве появилась очередь у офиса Turkish AirlinesВ Москве появилась очередь у офиса Turkish Airlines
На Кубе приняли первый авиарейс с туристами из РоссииНа Кубе приняли первый авиарейс с туристами из России
В Петербурге обокрали опечатанную квартиру нефролога, арестованного за убийство женыВ Петербурге обокрали опечатанную квартиру нефролога, арестованного за убийство жены

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru