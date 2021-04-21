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В Нижнем Новгороде задержан академик РАН
21.4.2021 19:28
Фото: kompromat.wiki
Сотрудник Института прикладной физики РАН, академик РАН Ефим Хазанов рассказал о своем задержании в Канавинском районе Нижнего Новгорода.
По словам ученого, он находится в ОВД, куда уже прибыл адвокат.
О случившемся академик рассказал на своей странице в соцсети. По словам Ефима Хазанова, он был задержан сегодня утром в собственном рабочем кабинете. Причиной этого якобы стали репосты в соцсети, пояснил ученый. В региональных СМИ появились сообщения о том, что репосты Ефима Хазанова могли иметь отношение к несанкционрованным акциям протеста, запланированным на сегодняшний день сторонниками Навального.
Позднее академик сообщил о том, что в его отношении составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация или проведение публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке). Наказание за подобные правонарушения предусматривает штраф в размере 20-30 тыс. рублей, обязательные работы продолжительностью до 50 часов или административный арест сроком до десяти суток.
Хазанов отметил, что кроме него полиция задержала нижегородского правозащитника Станислава Дмитриевского и еще трех человек.
Ранее глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом РФ иностранным агентом) Иван Жданов анонсировал новый митинг в поддержку Алексея Навального.
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