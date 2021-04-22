|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Власти Турции объявили круглосуточный комендантский час
22.4.2021 19:17
Фото: smi2.net
В Турции на фоне продолжающегося в последнее время роста заболеваемости COVID-19 приняли решение объявить комендантский час, который будет действовать круглосуточно по всей стране.
О мерах на ближайшие три дня проинформировало население МВД Турции.
Как указано в соответствующем распоряжении ведомства, комендантский час вступает в силу в 19:00 четверга, 22 апреля. Период его действия рассчитан на срок до 05:00 понедельника, 26 апреля.
По данным МВД, в указанный период на улицу разрешается выходить лишь для того, чтобы посетить продовольственные магазины или аптеки, совершить визит к врачу или погулять с собакой. Все это можно делать лишь с 10 до 17 часов.
В середине минувшего апреля Россия объявила о приостановлении регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией. Меры, рассчитанные на срок до 1 июня, были приняты из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу в этой стране.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|