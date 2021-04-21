Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В пустыне Атакама найдены останки неизвестного науке динозавра

21.4.2021 21:19

Фото: wpblink.com



Костные останки динозавра, который ранее еще никогда не был описан учеными, обнаружены палеонтологами в чилийской пустыне Атакама.



По мнению специалистов, существо обитало в меловом периоде, 66-80 миллионов лет назад, передает The Independent.



Ученые дали этому динозавру имя Arackar licanantay. С местного языка кунза название переводится как "кости Атакамы". Исследования, в ходе которых были найдены останки, палеонтологи проводили на расстоянии около 75 км к югу от чилийского города Копьяпо.



Специалисты полагают, что найденное ими существо относится к роду титанозавров. Сейчас Атакама представляет собой самую засушливую пустыню в мире, где дождя не было уже более ста лет. Однако во времена, когда там обитали динозавры, эти земли были покрыты пышной растительностью, там цвели разнообразные тропические растения, обильно росли пальмы и папоротники. Поэтому даже у таких огромных существ, как титанозавры, не было недостатка в пище.



По словам ученых, Arackar licanantay обладал небольшой головой, но длинными шеей и хвостом. Кроме того, к него была необычно плоская спина. От сородичей, в частности, аргентинозавра, его отличали несколько меньшие размеры. После того, как специалисты завершат исследования, кости динозавра пополнят экспозицию местного музея.



Ранее международный коллектив палеонтологов сделал описание нового вида птерозавра Kunpengopterus antipollicatus. В группу исследователей изучавших этого летающего ящера, входили ученые из Бразилии, Великобритании, Дании, Китая и Японии. Останки древесного птерозавра, обитавшего примерно 160 млн лет назад, ранее были найдены в Тяньцзишаньской формации в КНР.



Автор: Злата Богатова

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