ИнтерНовости - новости в стране и мире
«ОВД-Инфо» сообщает о 1000 задержанных на акциях в поддержку Навального
«ОВД-Инфо» сообщает о 1000 задержанных на акциях в поддержку Навального
Бывшего полицейского признали виновным в убийстве Флойда
Бывшего полицейского признали виновным в убийстве Флойда
В МИД вызвали замглавы посольства США
В МИД вызвали замглавы посольства США
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Музыку Чайковского утвердили для сборной России на Играх в Токио и ПекинеМузыку Чайковского утвердили для сборной России на Играх в Токио и Пекине
ПАСЕ призывает освободить Навального до 7 июняПАСЕ призывает освободить Навального до 7 июня
В Праге допустили высылку 60 сотрудников посольства РоссииВ Праге допустили высылку 60 сотрудников посольства России
Псаки отреагировала на слова Путина о Шерхане и «мелких Табаки»Псаки отреагировала на слова Путина о Шерхане и «мелких Табаки»
«ОВД-Инфо» сообщает о 1000 задержанных на акциях в поддержку Навального«ОВД-Инфо» сообщает о 1000 задержанных на акциях в поддержку Навального

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В пустыне Атакама найдены останки неизвестного науке динозавра


21.4.2021 21:19
В пустыне Атакама найдены останки неизвестного науке динозавраФото: wpblink.com

Костные останки динозавра, который ранее еще никогда не был описан учеными, обнаружены палеонтологами в чилийской пустыне Атакама.

По мнению специалистов, существо обитало в меловом периоде, 66-80 миллионов лет назад, передает The Independent.

Ученые дали этому динозавру имя Arackar licanantay. С местного языка кунза название переводится как "кости Атакамы". Исследования, в ходе которых были найдены останки, палеонтологи проводили на расстоянии около 75 км к югу от чилийского города Копьяпо.

Специалисты полагают, что найденное ими существо относится к роду титанозавров. Сейчас Атакама представляет собой самую засушливую пустыню в мире, где дождя не было уже более ста лет. Однако во времена, когда там обитали динозавры, эти земли были покрыты пышной растительностью, там цвели разнообразные тропические растения, обильно росли пальмы и папоротники. Поэтому даже у таких огромных существ, как титанозавры, не было недостатка в пище.

По словам ученых, Arackar licanantay обладал небольшой головой, но длинными шеей и хвостом. Кроме того, к него была необычно плоская спина. От сородичей, в частности, аргентинозавра, его отличали несколько меньшие размеры. После того, как специалисты завершат исследования, кости динозавра пополнят экспозицию местного музея.

Ранее международный коллектив палеонтологов сделал описание нового вида птерозавра Kunpengopterus antipollicatus. В группу исследователей изучавших этого летающего ящера, входили ученые из Бразилии, Великобритании, Дании, Китая и Японии. Останки древесного птерозавра, обитавшего примерно 160 млн лет назад, ранее были найдены в Тяньцзишаньской формации в КНР.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 115

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

На Камчатке погиб участник «Авачинского марафона»На Камчатке погиб участник «Авачинского марафона»
Байден звонил семье Флойда после признания бывшего полицейского виновнымБайден звонил семье Флойда после признания бывшего полицейского виновным
В Москве появилась очередь у офиса Turkish AirlinesВ Москве появилась очередь у офиса Turkish Airlines
На Кубе приняли первый авиарейс с туристами из РоссииНа Кубе приняли первый авиарейс с туристами из России
В Петербурге обокрали опечатанную квартиру нефролога, арестованного за убийство женыВ Петербурге обокрали опечатанную квартиру нефролога, арестованного за убийство жены

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru