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Названа истинная причина вымирания стеллеровых коров
21.4.2021 09:15
Фото: livejournal.com
Причину вымирания стеллеровых коров ученые выяснили, используя генетический анализ.
Как передают российские СМИ, исследователи секвенировали геном этого животного.
В результате специалисты пришли к выводу, что представители данного вида были практически обречены на вымирание даже без влияния людей. Ранее считалось, что стеллеровы коровы были якобы истреблены моряками, которым очень нравилось мясо этих морских млекопитающих. При этом популяция исчезла за несколько десятилетий.
Не так давно ученые полагали, что вмешательство человека не дало стеллеровым коровам дожить до наших дней. Однако в действительности оказалось, что животные были обречены. Это установили российский ученый Алексей Тихонов из Зоологического института РАН и Артем Недолужко из норвежского Университета Норд, передает Nature.
Исследователи изучали останки коров из калининградского музея. В ходе работы ими были извлечены и секвенированы образцы ядерной и митохондриальной ДНК. Как оказалось, у популяции стеллеровых коров был крайне низкий уровень генетического разнообразия. Ученые сравнили показатель с особенностями последних мамонтов, доживавших свой век на острове Врангеля.
По мнению специалистов, главной причиной вымирания стеллеровых коров являются изменения климата. Критическую роль сыграло повышение уровня Мирового океана, ведь эти млекопитающие паслись лишь на мелководных плантациях морской травы. Коровы, не умевшие глубоко погружаться, со временем начали страдать от недостатка пищи.
В момент, когда люди впервые обнаружили животных, популяция уже стремительно сокращалась, ее остатки существовали только в отдельных регионах, которые были разделены глубоководными областями, недоступными для коров. Ученые полагают, что процесс вымирания стеллеровых коров мог начаться еще около пяти тысячелетий назад.
Стеллеровы коровы были открыты в начале XVIII века участники морских экспедиций. Животные тогда были описаны как довольно крупные, но при этом неповоротливые и малоподвижные существа.
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