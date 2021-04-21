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Бывшего полицейского признали виновным в убийстве Флойда


21.4.2021 05:03
Бывшего полицейского признали виновным в убийстве ФлойдаФото: vk.com

В суде Миннеаполиса присяжные вынесли вердикт по делу экс-полицейского Дерека Шовена, который обвинялся в причастности к гибели Джорджа Флойда.

Бывшего силовика признали виновным в убийстве афроамериканца, заявил судья Питер Кэхилл.

Трансляция судебного заседания велась центральными телеканалами.

Как стало известно, Дерек Шовен был признан виновным по всем трем статьям - в убийстве второй степени, непредумышленном убийстве второй степени и убийстве третьей степени. Максимальное наказание за совокупность этих преступлений может составить для бывшего полицейского сорок лет лишения свободы.

Коллегии присяжных потребовалось для принятия решения по этому резонансному делу менее суток. При оглашении их вердикта Шовен не выражал каких-либо эмоций. После того, как прозвучал приговор, его в наручниках вывели из зала. О вынесенном наказании станет известно через восемь недель. Это время Шовену предстоит провести в тюрьме.

Ранее на суде по делу о гибели Джорджа Флойда по приглашению адвокатов экс-полицейского выступил американский патологоанатом Дэвид Фаулер. Эксперт заявил, что темнокожий мужчина умер из-за заболевания сердца.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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