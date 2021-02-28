ИнтерНовости - новости в стране и мире
Леди Гаге возвратили похищенных бульдогов
Леди Гаге возвратили похищенных бульдогов
В Китае представили публике образцы лунного грунта
В Китае представили публике образцы лунного грунта
После смертельной перестрелки в Шлиссельбурге задержали 8 человек
После смертельной перестрелки в Шлиссельбурге задержали 8 человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Задержаны подозреваемые в убийстве семьи под Нижним НовгородомЗадержаны подозреваемые в убийстве семьи под Нижним Новгородом
Тихановская рассчитывает на скорую отставку ЛукашенкоТихановская рассчитывает на скорую отставку Лукашенко
Президент Чехии обратился к Путину с просьбой о поставках «Спутника V»Президент Чехии обратился к Путину с просьбой о поставках «Спутника V»
В Дагестане умер один из напавших на полицейскихВ Дагестане умер один из напавших на полицейских
Французского акушера посадили на 12 лет за насилие над пациенткамиФранцузского акушера посадили на 12 лет за насилие над пациентками

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Прокурорские будни...Прокурорские будни...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Коми спасают девочку, на которую напала стая собак


28.2.2021 17:45
В Коми спасают девочку, на которую напала стая собакФото: smi2.net

В городе Печоре Республики Коми в результате нападения стаи собак получила серьезные травмы четырехлетняя девочка. Ребенок находится в реанимации, врачи оценивают состояние маленькой пациентки как стабильно тяжелое, передают российские СМИ.

Правоохранительные органы региона приступили к проверке, выясняя все обстоятельства случившегося.

По данным пресс-службы местного СУ СКР, ребенок пострадал накануне, 27 февраля. Бродячие собаки напали на девочку во дворе дома по улице Восточной. Сразу после ЧП ребенка доставили в больницу с множественными травмами. Врачи диагностировали у девочки раны головы, лица и нижних конечностей. Маленькая пациентка была прооперирована, сейчас ей оказывают помощь в реанимационном отделении Печорской ЦРБ. Состояние девочки остается стабильно тяжелым.

В конце прошлого года в Ухте Республики Коми стая собак растерзала женщину и травмировала ее супруга. Несмотря на трагическое происшествие, местные жители практически ежедневно сигнализировали об агрессивных сворах, замеченных в различных районах. В результате власти Ухты приняли решение о введении режима повышенной готовности.

Госсовет Коми ранее направил в Федеральное собрание и правительство РФ обращение, связанное с проблемой безнадзорных собак. Власти региона выступили с предложением внести поправки в действующее законодательство, скорректировав соответствующим образом федеральный закон "Об ответственном обращении с животными".

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Великобритания призовет ООН отреагировать на ситуацию с правами человека в РоссииВеликобритания призовет ООН отреагировать на ситуацию с правами человека в России
На МКС изолировали отсек с утечкой воздухаНа МКС изолировали отсек с утечкой воздуха
В Мексике 11 человек стали жертвами нападения неизвестныхВ Мексике 11 человек стали жертвами нападения неизвестных
В Москве неизвестные избили музыканта «Машины времени»В Москве неизвестные избили музыканта «Машины времени»
Под Ангарском в ДТП погибли два человека, еще трое пострадалиПод Ангарском в ДТП погибли два человека, еще трое пострадали

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru