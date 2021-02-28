Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Коми спасают девочку, на которую напала стая собак

28.2.2021 17:45

Фото: smi2.net



В городе Печоре Республики Коми в результате нападения стаи собак получила серьезные травмы четырехлетняя девочка. Ребенок находится в реанимации, врачи оценивают состояние маленькой пациентки как стабильно тяжелое, передают российские СМИ.



Правоохранительные органы региона приступили к проверке, выясняя все обстоятельства случившегося.



По данным пресс-службы местного СУ СКР, ребенок пострадал накануне, 27 февраля. Бродячие собаки напали на девочку во дворе дома по улице Восточной. Сразу после ЧП ребенка доставили в больницу с множественными травмами. Врачи диагностировали у девочки раны головы, лица и нижних конечностей. Маленькая пациентка была прооперирована, сейчас ей оказывают помощь в реанимационном отделении Печорской ЦРБ. Состояние девочки остается стабильно тяжелым.



В конце прошлого года в Ухте Республики Коми стая собак растерзала женщину и травмировала ее супруга. Несмотря на трагическое происшествие, местные жители практически ежедневно сигнализировали об агрессивных сворах, замеченных в различных районах. В результате власти Ухты приняли решение о введении режима повышенной готовности.



Госсовет Коми ранее направил в Федеральное собрание и правительство РФ обращение, связанное с проблемой безнадзорных собак. Власти региона выступили с предложением внести поправки в действующее законодательство, скорректировав соответствующим образом федеральный закон "Об ответственном обращении с животными".



Автор: Злата Богатова

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