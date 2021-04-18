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В Пекине двое пожарных стали жертвами взрыва на электростанции
18.4.2021 13:04
Фото: alcomag.ua
В китайской столице погибли двое пожарных, ликвидировавших возгорание на электростанции, передает агентство Синьхуа.
ЧП случилось в районе Фэнтай на юго-западе Пекина.
Сигнал об аварийной ситуации поступил в экстренные службы в минувшую пятницу, 16 апреля, около полудня по местному времени. Полностью пожар на электростанции удалось ликвидировать лишь к 23:40. В мероприятиях по тушению огня участвовали свыше 230 пожарных, которые задействовали 47 единиц спецтехники.
По данным агентства, вскоре после возгорания прогремел взрыв, унесший жизни двоих пожарных. Один человек пострадал и был госпитализирован. К настоящему времени один сотрудник электростанции числится без вести пропавшим. Спасатели, разбирающие завалы, ведут его поиски.
Правоохранительные органы приступили к выяснению причин аварии.
Ранее в китайском Синьцзяне после затопления угольной шахты оказались блокированными под землей более двадцати горняков.
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