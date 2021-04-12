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Китайские спасатели не могут связаться с горняками в затопленной шахте


12.4.2021 17:06
Китайские спасатели не могут связаться с горняками в затопленной шахтеФото: pmo.ee

В китайском Синьцзяне активно продолжается поисково-спасательная операция по вызволению работников угольной шахты.

После затопления блокированными оказались более двадцати горняков.

Попавшие в ловушку рабочие находятся сейчас на глубине около 1200 метров. Представители администрации Чанцзи-Хуйэского автономного округа подтвердили, что сразу после ЧП были спасены восемь человек. Остальные еще остаются под землей, спасатели продолжают попытки с ними связаться. Результатов пока нет.

Как сообщает агентство Синьхуа, блокирован двадцать один человек. По словам руководителя местного бюро по чрезвычайным ситуациям Ма Синя, в месте, где произошла авария, очень сложная подземная среда. Главной проблемой сейчас остается налаживание дренажа, пояснил он.

В настоящее время воду со скоростью 450 кубометров в час откачивают три комплекта дренажного оборудования. Специалисты приступили к установке еще одного комплекта, который должен удвоить эффективность общих действий по удалению воды.

ЧП случилось в одной из угледобывающих шахт на северо-западе Китая, когда двадцать девять рабочих проводили мероприятия по технической реконструкции.

Автор: Злата Богатова

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