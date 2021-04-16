Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В лаборатории создали более ста химер обезьяны и человека

16.4.2021 23:51

Фото: vk.com



Ученым удалось вырастить в лабораторных условиях свыше ста эмбрионов обезьян, которые содержат человеческие клетки.



Международный коллектив исследователей, проводивший эксперимент, возглавлял Хуан Карлос Исписуа Бельмонте из американского Института Солка.



Руководитель группы ученых, среди которых были представители Китая и Соединенных Штатов, в 2017 году участвовал в создании первого гибрида человека и свиньи, напоминает Cell.



Хуан Карлос Исписуа Бельмонте в прошлом уже пытался создавать "химеру" человека и овцы. Однако обе попытки свидетельствовали о том, что ткани разных видов на молекулярном уровне плохо совместимы. В результате число успешно прижившихся человеческих клеток было крайне низким.



В рамках нового эксперимента биологи использовали эмбрионы макаки (Macaca fascicularis), которая считается хоть и очень дальним, но родственником людей. Ученые ввели в каждую из бластоцист по двадцать пять человеческих расширенных стволовых клеток, способных формировать как зародыш, так и окружающие его ткани.



В ходе дальнейших наблюдений выяснилось, что человеческие клетки смогли интегрироваться в 132 эмбриона макаки. Спустя десять суток были живы 103 зародыша, они продолжали успешно развиваться. Однако вскоре выживаемость понизилась, через девять дней живыми оставались лишь три химеры. Их ученые впоследствии уничтожили.



Проведение подобных опытов, когда ученые создают человеческих "химер", сопровождается ожесточенными спорами как среди представителей науки, так и широкой общественности. По мнению многих, подобные исследования крайне неэтичны. Однако их оппоненты настаивают, что исследователи в результате таких проектов получают чрезвычайно важные сведения, способные сыграть огромную роль в развитии биохимии и других отраслей.



Ранее американским биологам удалось создать химерные эмбрионы человека и свиньи, в которых были выращены человеческие мышцы. Специалисты подчеркивали, что смогли расширить базу знаний о регенерации человеческих органов.



Автор: Злата Богатова

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