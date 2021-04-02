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Ученые вырастили в эмбрионе свиньи человеческие мышцы
2.4.2021 21:09
Фото: rostovgazeta.ru
Американским биологам удалось создать химерные эмбрионы человека и свиньи, в которых были выращены человеческие мышцы.
Отчет об эксперименте появился в журнале Nature Biomedical Engineering.
Исследование смогло расширить базу знаний о регенерации человеческих органов, отмечают специалисты. В рамках этого эксперимента специалисты, применяя систему генетического редактирования, удалили из организма свиньи гены, отвечавшие за развитие мышц. При этом из человеческих клеток был исключен ген, который связан с апоптозом (регулируемым процессом программируемой гибели клеток).
В отчете указано, что эмбрионы смогли развиваться до двадцать седьмого дня, в течение которых было установлено, что мышечная ткань развивалась за счет человеческих клеток. Клетки организма свиньи обеспечивали формирование нервных тканей и половых органов.
Американские специалисты отмечают, что их исследование позволит углубить изучение потенциального использования органов животных в качестве донорских. Такие идеи в прошлом уже неоднократно озвучивались представителями научного сообщества.
Ранее в австралийском Мельбурне ученым удалось вырастить из клеток кожи модель человеческого эмбрион. Уникальный проект был осуществлен специалистами Университета Монаша, передает канал ABC. Ученые рассчитывают, что их работа поспособствует изучению начальных этапов развития эмбриона. Исследователи также надеются, что это поможет выявлять причины бесплодия и выкидышей.
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