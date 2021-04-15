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Жители Дании начали подавать иски из-за осложнений после вакцинации


15.4.2021 14:08
Жители Дании начали подавать иски из-за осложнений после вакцинацииФото: rabotainternet.com

Датская ассоциация страхования пациентов, которая занимается вопросами оформления компенсаций за серьезные побочные эффекты после применения лекарственных средств, уже получила более тридцати исков. Заявления подавали пациенты, которых ранее вакцинировали от коронавируса препарами производства AstraZeneca и Pfizer — BioNTech.

Компенсацию потребовали двадцать девять датчан, прошедших вакцинацию препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, а также еще восемь — получившие прививку с использованием средства американо-германского концерна Pfizer — BioNTech.

Кроме того, иск подали родственники пациента, который скончался вскоре после вакцинации препаратом AstraZeneca, пишет Jyllands-Posten. По данным газеты, причиной смерти стал тромб. Близкие умершего датчанина настаивают, что нельзя быть уверенными в отсутствии связи между смертью и применением вакцины AstraZeneca.

Учитывая, что вакцинировано уже около миллиона граждан, "таких исков довольно много", заявила руководитель ассоциации Карен-Ингер Баст. По ее словам, несколько случаев будут рассмотрены, т.к. суть действующей системы компенсации подразумевает, что пациенты могут рассчитывать на ее получение "при серьезных, длительных побочных осложнениях".

Ранее в Минздраве Киргизии прокомментировали предположения о том, что высокопоставленный сотрудник МИД умер из-за вакцины против COVID китайского производства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 133

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