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В Минздраве Киргизии заявили, что сотрудник МИД умер не из-за вакцины против COVID


14.4.2021 20:25
В Минздраве Киргизии заявили, что сотрудник МИД умер не из-за вакцины против COVIDФото: kapital.kz

Смерть Бахтияра Шакирова, ранее возглавлявшего департамент консульской службы МИД Киргизии, не связана с китайской вакциной против коронавируса.

С таким заявлением выступил министр здравоохранения и социального развития страны Алымкадыр Бейшеналиев, сообщает государственное информагентство "Кабар".

По словам главы Минздрава, высокопоставленный дипломат скончался из-за анафилактического шока, который был спровоцирован инъекцией антибиотика. К такому выводу пришли судмедэксперты, пояснил Алымкадыр Бейшеналиев. Он отметил, что укол был сделан в детской больнице.

На время расследования Министерство здравоохранения отстранило от должности руководителя Национального центра охраны материнства и детства, главного врача, заведующую ЛОР-отделением и медицинскую сестру, которая непосредственно ставила капельницу представителю внешнеполитического ведомства.

Бахтияр Шакиров умер в Национальном центре охраны материнства и детства в ночь на 1 апреля 2021 года. Перед этим врачи поставили дипломату несколько уколов и капельниц, используя лекарственные препараты, которые пациент принес с собой.

Спустя некоторое время среди пользователей киргизского сегмента Сети начали распространяться сообщения о связи смерти Шакирова с прививкой от коронавируса. Отмечалось, что дипломат якобы умер вскоре после того, как ему ввели вакцину из Китая. На фоне обширного общественного резонанса в республике даже пришлось на короткий срок приостановить кампанию по вакцинации населения.

Ранее Алымкадыр Бейшеналиев заявил о том, что президент Киргизии не будет ставить прививку от коронавируса. По словам главы Минздрава, Садыр Жапаров перенес заболевание и имеет достаточно высокий уровень антител к COVID-19. При этом Бейшеналиев выразил намерение первым в республике поставить прививку с использованием китайского препарата.

Автор: Злата Богатова

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