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Президент Киргизии не будет ставить прививку от коронавируса
25.3.2021 22:05
Фото: telegramfor.me
Киргизский президент Садыр Жапаров не будет вакцинироваться от коронавируса, заявил министр здравоохранения и социального развития страны Алымкадыр Бейшеналиев. Глава ведомства пояснил, что в этом нет необходимости, сообщает портал Kaktus.media.
По словам киргизского министра, на данный момент у главы государства Садыра Жапарова достаточно высокий уровень антител к COVID-19. Судя по данным исследований, президент не нуждается в вакцинации от коронавируса.
Алымкадыр Бейшеналиев также выразил намерение первым в республике поставить прививку с использованием китайского препарата против коронавируса. Предполагается, что министр будет вакцинирован 29 марта. Глава Минздрава Киргизии пояснил, что получит первую дозу, т.к. не болел COVID-19, и поэтому у него нет антител.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, что у российского лидера Владимира Путина после вакцинации не наблюдается каких-либо побочных реакций.
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