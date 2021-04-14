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В Мексике 30 военных задержали по подозрению в похищении людей
14.4.2021 14:24
Фото: hypefresh.co
По запросу прокуратуры Мексики задержаны тридцать военнослужащих, которые подозреваются в похищении людей.
Преступления совершались в 2014 году, указано в сообщении пресс-службы республиканских военно-морских сил.
В официальном тексте подчеркивается, что командование ВМФ действует в строгом соответствии с законодательством Мексики, когда речь идет о возможной причастности военных к совершению преступлений.
По версии следствия, в 2014 году вооруженными людьми похищались жители мексиканского штата Тамаулипас. Какие-либо другие подробности, включая количество пострадавших, пока не приводятся.
В минувшем марте в Мексике задержали участника убийства семьи мормонов. Жертвами преступления, совершенного осенью 2019 года, стали трое взрослых и шесть несовершеннолетних членов семьи Ле Барон.
В Мексике также продолжается расследование резонансного дела о массовом похищении в Игуале. В конце сентября 2014 года в этом мексиканском городе пропали участники студенческой демонстрации. Позже власти подтвердили, что все молодые люди были убиты. Фигурантами дела за годы разбирательств стали уже десятки чиновников и силовиков.
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