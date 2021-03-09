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В Мексике задержали участника убийства семьи мормонов


9.3.2021 12:36
В Мексике задержали участника убийства семьи мормоновФото: st-s.pro

Жертвами преступления, совершенного осенью 2019 года, стали трое взрослых и шесть несовершеннолетних членов семьи Ле Барон.

Власти Мексики продолжают расследовать гибель мормонов.

Как стало известно, правоохранительные органы северного мексиканского штата Чиуауа задержали еще одного подозреваемого в причастности к нападению на мормонов. Им является некий Алехандро Адаме, пишет газета Milenio со ссылкой на источники в полиции региона.

В спецоперации по задержанию особо опасного преступника участвовали подразделения Нацгвардии и представители военных ведомств, а также сотрудники Национального разведывательного центра. По версии следствия, Адаме мог непосредственно участвовать в расправе над семьей мормонов.

Трагедия, унесшая жизни девяти человек, произошла 4 ноября 2019 года. Жертвами преступления, совершенного в муниципалитете Бависпе в граничащем с Чиуауа штате Сонора, стали тогда девять членов семьи Ле Барон, среди которых было шестеро детей.

В рамках продолжающегося расследования власти задержали уже около двадцати человек, подозреваемых в причастности к жестокой расправе. Всем им предъявили обвинения в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 146

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