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В Мексике задержали участника убийства семьи мормонов
9.3.2021 12:36
Фото: st-s.pro
Жертвами преступления, совершенного осенью 2019 года, стали трое взрослых и шесть несовершеннолетних членов семьи Ле Барон.
Власти Мексики продолжают расследовать гибель мормонов.
Как стало известно, правоохранительные органы северного мексиканского штата Чиуауа задержали еще одного подозреваемого в причастности к нападению на мормонов. Им является некий Алехандро Адаме, пишет газета Milenio со ссылкой на источники в полиции региона.
В спецоперации по задержанию особо опасного преступника участвовали подразделения Нацгвардии и представители военных ведомств, а также сотрудники Национального разведывательного центра. По версии следствия, Адаме мог непосредственно участвовать в расправе над семьей мормонов.
Трагедия, унесшая жизни девяти человек, произошла 4 ноября 2019 года. Жертвами преступления, совершенного в муниципалитете Бависпе в граничащем с Чиуауа штате Сонора, стали тогда девять членов семьи Ле Барон, среди которых было шестеро детей.
В рамках продолжающегося расследования власти задержали уже около двадцати человек, подозреваемых в причастности к жестокой расправе. Всем им предъявили обвинения в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
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