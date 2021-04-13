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В Нигерии боевики атаковали автобус и похитили 15 пассажиров
08:03
Фото: znaj.ua
В нигерийском штате Кацина на северо-западе страны вооруженные боевики атаковали пассажирский автобус.
Злоумышленники похитили не менее пятнадцати человек, возвращавшихся домой с рынка, пишет Leadership.
Со ссылкой на источники в правоохранительных штатах Кацина газета приводит некоторые подробности случившегося. По данным местной полиции, автобус следовал из Цакскии в Уммадау в районе Сафана.
Пассажиров атаковала группа из примерно двадцати вооруженных бандитов. Отмечается, что в плен к боевикам попали в основном рыночные торговцы. Они возвращались домой из города Джибиа, пояснил журналистам официальный представитель МВД Нигерии Гамбо Иса.
В конце минувшего марта в том же нигерийском штате Кадуна боевики убили восемь мирных жителей. Нападения на населенные пункты были тогда зафиксированы на территории районов Гива, Каждуру и Чикун.
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