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В Нигерии боевики убили восемь мирных жителей


1.4.2021 06:27
В Нигерии боевики убили восемь мирных жителейФото: vk.com

В результате нескольких инцидентов в нигерийском штате Кадуна на северо-западе страны погибли по меньшей мере восемь мирных жителей.

Населенные пункты атаковали неизвестные вооруженные боевики, информирует пресс-служба регионального департамента внутренних дел.

Три нападения боевиков были зафиксированы на территории районов Гива, Каждуру и Чикун, рассказали представители МВД страны.

Жертвами серии инцидентов стали, по предварительным данным, восемь мирных жителей. Четверо были ранены, отметили в правоохранительных органах штата.

Ранее в Пентагоне выразили обеспокоенность из-за атаки исламистов в Мозамбике. Жертвами нападения на город Палма на северо-востоке этой африканской страны стали 57 человек, в том числе, несколько иностранных граждан.

Автор: Злата Богатова

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