|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Нигерии боевики убили восемь мирных жителей
1.4.2021 06:27
Фото: vk.com
В результате нескольких инцидентов в нигерийском штате Кадуна на северо-западе страны погибли по меньшей мере восемь мирных жителей.
Населенные пункты атаковали неизвестные вооруженные боевики, информирует пресс-служба регионального департамента внутренних дел.
Три нападения боевиков были зафиксированы на территории районов Гива, Каждуру и Чикун, рассказали представители МВД страны.
Жертвами серии инцидентов стали, по предварительным данным, восемь мирных жителей. Четверо были ранены, отметили в правоохранительных органах штата.
Ранее в Пентагоне выразили обеспокоенность из-за атаки исламистов в Мозамбике. Жертвами нападения на город Палма на северо-востоке этой африканской страны стали 57 человек, в том числе, несколько иностранных граждан.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|