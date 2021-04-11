|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Мяки получил множество гневных сообщений после столкновения с Большуновым
11.4.2021 20:03
Фото: vk.com
Финский лыжник Йони Мяки после инцидента на финише гонки в рамках Кубка мира получил множество гневных сообщений от российских пользователей, которые поддерживали Александра Большунова.
Спортсмен рассказал об этом в интервью Ilta-Sanomat.
По словам лыжника, после инцидента с Александром Большуновым его поклонники начали оставлять комментарии практически на всех его страницах. Фанаты 24-летнего чемпиона мира в скиатлоне при этом позволяли себе реплики, не имеющие никакого отношения к спорту, пояснил Йони Мяки.
Финн отметил, что из множества комментариев россиян лишь несколько человек выразили ему поддержку. Остальные же высказывания были "совершенно иного характера", и "это было некрасиво", добавил финский лыжник.
Ранее Мяки заявил, что не будет обращаться в полицию после инцидента с Большуновым.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|