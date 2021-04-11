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Мяки получил множество гневных сообщений после столкновения с Большуновым


11.4.2021 20:03
Мяки получил множество гневных сообщений после столкновения с БольшуновымФото: vk.com

Финский лыжник Йони Мяки после инцидента на финише гонки в рамках Кубка мира получил множество гневных сообщений от российских пользователей, которые поддерживали Александра Большунова.

Спортсмен рассказал об этом в интервью Ilta-Sanomat.

По словам лыжника, после инцидента с Александром Большуновым его поклонники начали оставлять комментарии практически на всех его страницах. Фанаты 24-летнего чемпиона мира в скиатлоне при этом позволяли себе реплики, не имеющие никакого отношения к спорту, пояснил Йони Мяки.

Финн отметил, что из множества комментариев россиян лишь несколько человек выразили ему поддержку. Остальные же высказывания были "совершенно иного характера", и "это было некрасиво", добавил финский лыжник.

Ранее Мяки заявил, что не будет обращаться в полицию после инцидента с Большуновым.

Автор: Злата Богатова

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