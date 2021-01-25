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Финский лыжник Мяки не будет обращаться в полицию после инцидента с Большуновым


25.1.2021 19:06
Финский лыжник Мяки не будет обращаться в полицию после инцидента с БольшуновымФото: vk.com

Финский лыжник Йони Мяки не собирается обращаться в правоохранительные органы после того, как на него наехал российский спортсмен Александр Большунов.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Финской лыжной ассоциации.

После инцидента, случившегося на этапе Кубка мира в Лахти, когда россиянин намеренно врезался в финна после финиша, Йиони Мяки не будет обращаться в полицию. Как стало известно, спортсмен не получил серьезных травм. Вместе с тем, Финская лыжная ассоциация намерена направить запрос в международную федерацию о проведении расследования по факту случившегося.

Ранее стало известно, что у Мяки после падения опухла рука. Как показал рентген, перелома либо каких-либо других существенных повреждений у спортсмена не было.

В минувшее воскресенье, 24 января, по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира в финском Лахти дисквалифицировали и лишили бронзовой медали первую российскую сборную России. В состав команды, помимо Александра Большунова, входили Евгений Белов, Денис Спицов и Алексей Червоткин.

Россияне все же смогли взойти на пьедестал: вторая наша команда, финишировавшая четвертой, в итоге оказалась третьей. На первом месте были представители Норвегии, второе заняли финны.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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