Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Киеве призвали «очистить» монастыри УПЦ от «российских диверсантов»

11.4.2021 14:01

Фото: vk.com



Все монастыри канонической Украинской православной церкви (УПЦ), необходимо "прочистить", т.к. там могут находиться люди, которые ведут себя как "российские диверсанты".



С таким заявлением выступил экс-замглавы службы безопасности Украины (СБУ) генерал-лейтенант Александр Скипальский.



Монастыри УПЦ, которая сейчас находится в общении с Русской православной церковью (РПЦ), следует "прочистить" от людей "с поведением и психологией российских диверсантов". Бывший сотрудник украинской спецслужбы высказался на эту тему в эфире программы "Борковский & Валевская" на канале "Эспрессо Запад".



По словам Александра Скипальского, "пятая колонна" на Украине сейчас сформировалась "очень мощная". Он уточнил, что речь идет о людях, "которые все-таки видят себя в составе России". Практически каждый день поступают подобные сведения из "московских монастырей".



Напомнив об угрозе, которая якобы нависла над Украиной, Скипальский подчеркнул, властям предстоит большая работа. По его словам, "наиболее опасный удар" может быть нанесен в спину, а потому нельзя легкомысленно воспринимать такие сигналы.



После того, как на Украине в 2014 году произошел госпереворот, резко обострились нападки на каноническую Православную церковь. Новые власти страны сейчас готовят изменения к законодательству, способные ущемлять права верующих канонической УПЦ.



Ранее в различных регионах Украины неоднократно происходили захваты православных храмов, сопровождавшиеся притеснением священнослужителей и верующих. В частности, в Тернопольской области Украины члены радикальных организаций ворвались в православную церковь на территории населенного пункта Котюжины в Збаражском районе. В захвате храма в честь первомученика Стефана, который принадлежит общине УПЦ, участвовали члены экстремистского "Правого сектора" (деятельность группировки в РФ официально запрещена).



Автор: Злата Богатова

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