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Радикалы «Правого сектора» вновь захватили храм на Украине
19:16
Фото: infox.ru
На западе Украины националисты захватили православный храм, передает ТАСС.
В результате ЧП получили ранения двое верующих. Как сообщили представители УПЦ, нападавшие взломали двери и разбили окна, а также избивали прихожан церкви.
По данным информационно-просветительского отдела УПЦ, украинскими радикалами захвачен Свято-Троицкий храм, который находится в населенном пункте Богородчаны (Ивано-Франковская область на западе Украины).
К инциденту, в результате которого пострадали двое прихожан, причастны члены экстремистской группировки "Правый сектор" (деятельность организации официально запрещена на территории РФ). Помимо верующих, ранения получил и настоятель храма протоиерей Владимир Шувар.
На портале УПЦ отмечается, что ЧП случилось примерно в 13:00 по местному времени, когда агрессивно настроенные украинские националисты силой захватили Свято-Троицкий храм. Взломав двери в церковь и разбивая окна, они сломали руку одному из находившихся там прихожан. Другой из пострадавших верующих доставлен в больницу с сотрясением мозга.
В сообщении также говорится о том, что радикалы уже успели сменить замки. Обстановка в населенном пункте, свидетельствуют очевидцы случившегося, продолжает оставаться неспокойной.
Ранее в различных регионах Украины уже неоднократно происходили захваты православных храмов, верующих и священнослужителей при этом продолжают притеснять. В частности, в начале прошлого года в Тернопольской области Украины члены радикальных организаций захватили православную церковь на территории населенного пункта Котюжины в Збаражском районе. В захвате храма в честь первомученика Стефана, который принадлежит общине УПЦ, также участвовали члены экстремистского "Правого сектора".
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