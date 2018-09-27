ИнтерНовости - новости в стране и мире
Трамп: Китай пытался вмешиваться в выборы в США
Трамп: Китай пытался вмешиваться в выборы в США
Максакова судится с новым мужем из-за подаренной ему квартиры
Максакова судится с новым мужем из-за подаренной ему квартиры
В Киеве вместо Ленина появилась гигантская синяя ладонь
В Киеве вместо Ленина появилась гигантская синяя ладонь
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Радикалы «Правого сектора» вновь захватили храм на УкраинеРадикалы «Правого сектора» вновь захватили храм на Украине
Экс-командир Чепиги прокомментировал расследование о БошировеЭкс-командир Чепиги прокомментировал расследование о Боширове
Скончался мужчина, найденный со вспоротым животом в центре ПетербургаСкончался мужчина, найденный со вспоротым животом в центре Петербурга
В США при крушении реактивного самолета погибли двое пилотовВ США при крушении реактивного самолета погибли двое пилотов
Аморальной назвал продажу паспорта Цоя сооснователь группы "Кино"Аморальной назвал продажу паспорта Цоя сооснователь группы "Кино"

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Жизненный успех, родительская любовь и истинные ценностиЖизненный успех, родительская любовь и истинные ценности
НежданчикНежданчик
Отзывы о ГлобалМед: личный опыт нашего корреспондентаОтзывы о ГлобалМед: личный опыт нашего корреспондента
Правила выбора кожаного рюкзакаПравила выбора кожаного рюкзака
Аринкины шалостиАринкины шалости

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Радикалы «Правого сектора» вновь захватили храм на Украине


19:16
Радикалы «Правого сектора» вновь захватили храм на УкраинеФото: infox.ru

На западе Украины националисты захватили православный храм, передает ТАСС.

В результате ЧП получили ранения двое верующих. Как сообщили представители УПЦ, нападавшие взломали двери и разбили окна, а также избивали прихожан церкви.

По данным информационно-просветительского отдела УПЦ, украинскими радикалами захвачен Свято-Троицкий храм, который находится в населенном пункте Богородчаны (Ивано-Франковская область на западе Украины).

К инциденту, в результате которого пострадали двое прихожан, причастны члены экстремистской группировки "Правый сектор" (деятельность организации официально запрещена на территории РФ). Помимо верующих, ранения получил и настоятель храма протоиерей Владимир Шувар.

На портале УПЦ отмечается, что ЧП случилось примерно в 13:00 по местному времени, когда агрессивно настроенные украинские националисты силой захватили Свято-Троицкий храм. Взломав двери в церковь и разбивая окна, они сломали руку одному из находившихся там прихожан. Другой из пострадавших верующих доставлен в больницу с сотрясением мозга.

В сообщении также говорится о том, что радикалы уже успели сменить замки. Обстановка в населенном пункте, свидетельствуют очевидцы случившегося, продолжает оставаться неспокойной.

Ранее в различных регионах Украины уже неоднократно происходили захваты православных храмов, верующих и священнослужителей при этом продолжают притеснять. В частности, в начале прошлого года в Тернопольской области Украины члены радикальных организаций захватили православную церковь на территории населенного пункта Котюжины в Збаражском районе. В захвате храма в честь первомученика Стефана, который принадлежит общине УПЦ, также участвовали члены экстремистского "Правого сектора".

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Популярное

Власти Ирана готовы ответить Израилю и США после теракта в Ахвазе Власти Ирана готовы ответить Израилю и США после теракта в Ахвазе
В Киеве вместо Ленина появилась гигантская синяя ладоньВ Киеве вместо Ленина появилась гигантская синяя ладонь
В Москве пройдет выставка-продажа литографий Дэвида ЛинчаВ Москве пройдет выставка-продажа литографий Дэвида Линча
В Московском зоопарке впервые за 20 лет появился на свет северный морской котикВ Московском зоопарке впервые за 20 лет появился на свет северный морской котик
В Петербурге остался без матери ребенок, родившийся в метроВ Петербурге остался без матери ребенок, родившийся в метро

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 780


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru