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В Петербурге более десяти человек задержаны после драки со стрельбой
11.4.2021 13:08
Фото: livejournal.com
Правоохранительные органы Петербурга задержали более десяти участников межэтнического конфликта, передает пресс-служба регионального главка МВД.
Как стало известно, инцидент со стрельбой зафиксирован на территории Адмиралтейского района города.
Полицейским удалось установить личности участников конфликта, случившегося в ночь на 10 апреля у торгового комплекса на улице Ефимова. По факту инцидента возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Сигнал о драке со стрельбой поступил в оперативные службы от нескольких очевидцев. Прибыв к месту происшествия, правоохранители обнаружили там гильзы и резиновые пули.
В пресс-службе главка МВД пояснили, что причиной конфликта стали разногласия, возникшие между двумя группами мужчин. В числе задержанных, причастных к случившемуся, один уроженец северо-кавказской республики и десять выходцев из государств Средней Азии, отметили в полицию.
По данным полиции, в результате ЧП пострадали как минимум два человека. Один был госпитализирован с ранением, еще один самостоятельно обратился в медицинское учреждение с многочисленными резаными ранами. При этом предполагаемый участник потасовки со стрельбой отказался пояснять медикам, при каких обстоятельствах получил повреждения.
Уточняется, что четверо из десяти мужчин, доставленных в полицию после ЧП, были задержаны. В ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения в отношении еще двух подозреваемых. Все остальные были опрошены, а потом отпущены, отметили в полиции Петербурга.
Ранее в Петербурге был задержан стрелявший на свадьбе уроженец Закавказья.
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