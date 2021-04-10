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В Петербурге задержан стрелявший на свадьбе уроженец Закавказья
10.4.2021 15:31
Фото: tobolsk.info
В Северной столице возбудили уголовное дело по факту стрельбы, которая велась при следовании свадебного кортежа.
Как передают российские СМИ со ссылкой на источники в полиции Петербурга, речь идет о ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).
В ходе предварительного разбирательства установлено, что стрельбу во время свадьбы открыл 34-летний уроженец одного из государств Закавказья. Мужчина является руководителем строительной компании. По данным МВД, инцидент зафиксирован на территории Красносельского района.
В полиции Северной столицы пояснили, что мужчина стрелял в воздух из машины, двигавшейся в составе свадебного кортежа из десяти автомобилей. Сигнал в правоохранительные органы поступил от очевидца. Сотрудники МВД, прибыв по указанному адресу, смогли оперативно установить местонахождение процессии.
Остановив для проверки несколько автомобилей, полицейские обнаружили в одном из них предполагаемого стрелка. Мужчина признал, что действительно стрелял из принадлежащего ему травматического оружия в воздух. Правоохранители изъяли пистолет, а его владельца доставили в отделение.
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