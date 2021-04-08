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В Крыму предотвратили теракт
13:21
Фото: tvzvezda.ru
Сотрудники ФСБ задержали россиян, которые намеревались осуществить теракт в Симферополе. Затем злоумышленники собирались покинуть территорию России, направившись в Сирию, чтобы стать членами экстремистской группировки, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Силовики в Крыму задержали двух граждан РФ, 1992 и 1999 г.р. По данным ФСБ, молодые люди входят в число сторонников международной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", деятельность которой в России официально признана террористической и запрещена.
Задержанные намеревались осуществить вооруженное нападение с применением кустарно изготовленных взрывных устройств. В качестве объекта атаки они выбрали одно из образовательных учреждений Симферополя. Совершив теракт, подозреваемые намеревались покинуть Россию. По данным, имеющимся в распоряжении спецслужбы, задержанные хотели отправиться в Сирию транзитом через Украину и Турцию. Добравшись до территории САР, они собирались стать членами террористической группировки.
В ходе обыска у задержанных были обнаружены и изъяты различные компоненты для изготовления взрывных устройств, начиненных поражающими элементами, а также предназначенные для этих целей химические вещества. В гаджетах при этом имелись инструкции по производству самодельных бомб и переписка, в том числе, обмен голосовыми сообщениями, которая велась молодыми людьми с эмиссарами международной террористической организации.
Несколько дней назад в Кисловодске задержали боевика, который планировал осуществить нападение на сотрудников полиции. Как отмечали в ЦОС ФСБ, подозреваемый в прошлом уже имел проблемы с законом. Фигурантами уголовного дела, помимо гражданина 1996 г.р., оказались еще три человека, подозреваемые в причастности к деятельности террористического "Исламского государства" (ИГ, группировка официально запрещена в России).
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