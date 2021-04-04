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ФСБ предотвратила теракт в Кисловодске


11:50
ФСБ предотвратила теракт в КисловодскеФото: newstes.ru

В Кисловодске задержали боевика, который планировал осуществить нападение на сотрудников полиции.

Как рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, подозреваемый в прошлом уже имел проблемы с законом.

Кисловодские правоохранители задержали ранее уже судимого гражданина РФ, 1996 г.р., и трех человек, которые с ним связаны, по подозрению в причастности к деятельности террористического "Исламского государства" (ИГ, группировка официально запрещена в России). Отмечается, что речь также идет о финансировании экстремистской организации.

По данным силовиков, задержанный молодой человек намеревался совершить нападение на представителей правоохранительных органов. Для этого он собирался использовать кустарно изготовленные взрывные устройства. Установлено, что подозреваемый действовал в интересах международных террористических организаций.

В ЦОС отметили, что при обыске по месту проживания задержанного были найдены и изъяты различные компоненты, предназначенные для создания взрывного устройства, в частности, взрывчатые вещества и поражающие элементы. Кроме того, правоохранители обнаружили литературу экстремистского содержания.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

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