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Журналисты CNN покинули Россию после задержания у колонии Навального
8.4.2021 09:16
Фото: imag.one
Журналист CNN Мэттью Ченс, задержанный ранее у колонии под Владимиром, вместе с коллегой-оператором покинул Россию.
Корреспондент опубликовал фото из самолета, пояснив, что планирует в скором времени возвратиться в РФ.
Иностранные журналисты ранее оказались в числе задержанных у колонии в Покрове (Владимирская область), где сейчас отбывает наказание Алексей Навальный. Возле исправительного учреждения собрались представители "Альянса врачей" (в РФ организация официально признана иноагентом) и другие активисты, которые требовали допустить к оппозиционеру врача.
По данным МВД, в общей сложности было задержано девять человек, включая руководителя профсоюза врачей Анастасию Васильеву и представителей СМИ - российских и зарубежных. Спустя некоторое время все журналисты были отпущены с обязательством явиться в полицию для составления протокола. Четверо задержанных у колонии Навального получили административный арест по решению Петушинского суда.
Алексей Навальный, находящийся в покровской колонии с середины минувшего марта, продолжает испытывать проблемы со здоровьем. По словам его адвокатов, самочувствие оппозиционера ухудшается. Как заявил один из защитников Вадим Кобзев, проведенное МРТ выявило две позвоночные грыжи и протрузию межпозвонкового диска. Кроме того, у него сохраняется повышенная температура и потеря чувствительности конечностей. Адвокат добавил, что Навальный "при ходьбе он испытывает боль", передает агентство "Интерфакс".
Напомним, в конце марта Навальный объявил голодовку, требуя встречи с врачом и отказываясь от лечения, рекомендованного фельдшером колонии. Как отметил Кобзев, сотрудник исправительного учреждения настаивал на использовании диклофенака и никотиновой кислоты. Однако лечащий врач оппозиционера утверждает, что подобная терапия не только не будет эффективной, но и способна ухудшить состояние.
Представители ФСИН ранее информировали о том, что Навального перевели в медсанчасть. Осужденный получает всю необходимую помощь, проводятся все анализы и исследования, подчеркивали в ведомстве.
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