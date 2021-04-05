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ФСИН: Навального перевели в медсанчасть


11:19
ФСИН: Навального перевели в медсанчастьФото: kam24.ru

Отбывающий наказание в колонии под Владимиром области Алексей Навальный переведен в медико-санитарную часть.

Как пишут "Известия", у оппозиционера выявлены признаки ОРЗ.

Приговоренный к реальному сроку по делу "Ив Роше"Алексей Навальный сейчас находится в медсанчасти колонии, сообщается со ссылкой на представителей Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Как стало известно, в процессе плановой диспансеризации  у осужденного наблюдались симптомы респираторного заболевания.

По данным ФСИН, у Навального были взяты все анализы, включая на заражение COVID. Представители ведомства при этом подчеркнули, что в учреждении, где сейчас отбывает наказание оппозиционер, в плановом порядке осуществляются все плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, включая проветривание, кварцевание и дезинфекцию помещений.

Ранее в Instagram оппозиционера сообщили о том, что у Навального поднялась температура до 38,1, а также наблюдается сильный кашель. По словам заключенного, из пятнадцати человек его отряда ранее трех госпитализировали с туберкулезом. Кроме того, Навальный рассказал об антисанитарных условиях в его колонии и очень низком качестве питания. Осужденный пояснил, что арестантов кормят "кашей типа клей и перемерзшей картошкой".

Напомним, 2 февраля столичный Симоновский суд удовлетворил ходатайство, которое было подано региональным УФСИН о замене Навальному условного наказания. В результате оппозиционер по т.н. "делу Ив Роше" был приговорен к 3,5 годам заключения с отбыванием в колонии общего режима. Позднее вердикт оставил в силе Мосгорсуд.

Ранее представитель защиты оппозиционера Ольга Михайлова рассказала, что администрация покровской исправительной колонии No 2 отказалась допустить адвокатов Алексея Навального на свидание с осужденным. По словам Михайловой, отказ мотивировали наплывом посетителей и отсутствием свободных помещений для свиданий.

Адвокаты Навального также сообщали, что в заключении у оппозиционера возникли достаточно серьезные проблемы со здоровьем. По данным защиты, у него болит спина, он не может наступать на ногу. При этом в рамках оказания медицинской помощи Навальному лишь выдали обезболивающий препарат.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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