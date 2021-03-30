Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Навальный объявил голодовку в колонии

19:05

Фото: vesty.co.il



Алексей Навальный объявил голодовку, требуя встречи с врачом.



По словам оппозиционера, он продолжает испытывать боли в спине. К настоящему времени уже обе ноги частично потеряли чувствительность, однако администрация колонии на просьбы о лечении не реагирует.



В записи в Instagram оппозиционера отмечается, что руководство исправительного учреждения не предоставило ни лекарств, ни встречи с квалифицированным специалистом. Игнорируя все просьбы о лечении, в колонии лишь устраивают "пытку лишением сна", когда арестанта будят восемь раз за ночь. Поэтому Алексей Навальный решился на голодовку.



По словам Навального, он продолжает испытывать боль в спине. За период, который он провел в колонии во Владимирской области, болезненные ощущения начали распространяться на ноги. К настоящему времени частично потеряна чувствительность обеих ног, сообщается на странице оппозиционера. При этом администрация колонии подговаривает "зэков-активистов" к запугиванию рядовых заключенных, чтобы они не проводили уборку около кровати Навального.



Учитывая отсутствие "других методов борьбы", пояснил оппозиционер, ему пришлось объявить голодовку. Сейчас он "лежит в робе, лысый, в очках на кровати с Библией в руках". Навальный отметил, что он "голодный, но пока с двумя ногами".



Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Алексея Навального можно считать нетипичным из-за его мировоззрения. Однако он ничем не отличается от других российских граждан, и потому должен отвечать за свои деяния по закону, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.



Автор: Злата Богатова

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