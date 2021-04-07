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В США умер актер Уолтер Олкевич, сыгравший в сериале «Твин Пикс»
05:04
Фото: webrelax.com
В Лос-Анджелесе умер киноактер Уолтер Олкевич, снимавшийся в знаменитом многосерийном фильме "Твин Пикс".
Артист скончался в собственном доме, рассказали близкие Олкевича.
Уолтер Олкевич скончался на 72-м году жизни. По словам родственников артиста, в последние годы он не снимался из-за серьезных проблем со здоровьем. Как передает Hollywood Reporter со ссылкой на сына актера, его отец оказался прикован к постели после нескольких неудачных операций на колене.
Популярность к Уолтеру Олкевичу пришла после того, как ему досталась роль бармена Жака в знаменитом многосерийном фильме "Твин Пикс". Актер также известен по съемкам в сериале "Грейс в огне" и различным другим проектам.
Ранее стало известно о смерти скульптора Артуро Ди Модика, создавшего всемирно известного "Атакующего быка" (Charging Bull) в Нью-Йорке. 80-летний автор бронзовой статуи, считающейся одним из символов города, ушел из жизни в своем доме в сицилийском городе Виттория.
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