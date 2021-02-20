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Скончался скульптор, создавший «Атакующего быка» в Нью-Йорке


20.2.2021 19:07
Скончался скульптор, создавший «Атакующего быка» в Нью-ЙоркеФото: 1zoom.ru

В сицилийском городе Виттория умер автор знаменитой бронзовой статуи "Атакующий бык" (Charging Bull) Артуро Ди Модика.

Итальянский скульптор, которому было восемьдесят лет, скончался в своем доме, сообщает ТАСС со ссылкой на канал RAI News 24.

Несколько лет назад врачи диагностировали у скульптора неизлечимый недуг, Ди Модика пытался бороться с заболеванием.

Артуро Ди Модика родился на Сицилии и в молодые годы переехал в США. Отправившись в Северную Америку в начале 1970-х годов, он смог получить американский паспорт и прожил в Соединенных Штатах много лет. В последние годы скульптор в основном жил на Сицилии. В США он ездил все реже.

Последним проектом скульптора, который так и остался неоконченным, были две бронзовые 40-метровые статуи лошадей. Артуро Ди Модика хотел установить их над рекой Иппари в Сицилии друг напротив друга.

"Атакующий бык" появился у здания Нью-Йоркской фондовой биржи 15 декабря 1989 года. Скульптор тогда установил свое творение, не получив предварительно разрешения городской администрации. Бык, по его словам, олицетворял возрождение после биржевого кризиса 1987 года. Вскоре статую, высота которой составляет 3,4 метра, переместили в сквер "Боулинг грин", прилегающий к Уолл-стрит.

По замыслу скульптора, бык весом 3200 кг является символом силы американцев и их способности преодолевать все неудачи. Животное довольно быстро вошло в число наиболее известных достопримечательностей крупнейшего города Соединенных Штатов. Как свидетельствуют различные рейтинги, в последнее время "атакующий бык" может сравниться по популярности с таким символом Нью-Йорка, как Статуя Свободы.

Осенью 2019 года знаменитая статуя быка была залита искусственной кровью в ходе очередной акции экологических активистов. Как заявил организатор Джастин Беккер, "много крови было пролито... из-за токсичной системы", в которой вынуждено жить современное человечество.

"Зеленые радикалы" атаковали артобъект в Нью-Йорке в рамках всемирной акции движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"). Аналогичные мероприятия были организованы в шестидесяти городах по всему миру. В некоторых случаях они сопровождались стычками с сотрудниками правоохранительных органов, когда активисты перекрывали дороги.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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