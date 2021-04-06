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В США зафиксировали штамм коронавируса с двумя мутациями из Индии


6.4.2021 16:04
В США зафиксировали штамм коронавируса с двумя мутациями из ИндииФото: prozhelezu.ru

В Калифорнии зарегистрирован первый случай заражения штаммом коронавируса, который обладает сразу двумя мутациями.

О выявлении нового вида возбудителя индийские специалисты сообщали в конце минувшего марта.

В Соединенных Штатах зафиксировали первый случай заражения "индийским" штаммом коронавируса, который обладает двумя мутациями. Он был выявлен в окрестностях Сан-Франциско. Сейчас американские специалисты проверяют еще семь фактов возможного инфицирования этим видом возбудителя, передает San Francisco Chronicle.

В данный момент исследователи пока еще не могут с точностью говорить об особенностях этой мутации. В частности, не установлено, может ли выявленный ранее в Индии возбудитель быть более заразным. При этом эксперт по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета Питер Чин-Хонг выразил опасения в связи с тем, что порядка 20% случаев заражения коронавируса в индийском штате Махараштра связаны именно с этим штаммом.

Пресс-служба министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии информировала о том, что зафиксирован новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 с двойной мутацией, в минувшем марте. Кроме того, в стране продолжают активно распространяться штаммы, выявленные ранее в Бразилии, Великобритании и ЮАР. При этом штат Махараштра, где обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2, сохраняет лидерство по количеству выявленных случаев инфицирования.

Автор: Злата Богатова

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