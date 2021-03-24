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В Индии выявлен штамм коронавируса с двойной мутацией
24.3.2021 22:42
Фото: deon.pl
Индийские исследователи зафиксировали новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 с двойной мутацией выявлен, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и семейного благополучия страны. Специалисты консорциума по геному SARS-CoV-2 также выявили в различных регионах Индии мутации, известные как "британский", "бразильский" и "южноафриканский" штаммы.
Различные варианты возбудителя были обнаружены на территории 18 индийских штатов, указано в сообщении ведомства. В общей сложности консорциум выявил более 770 вариантов, вызывающих обеспокоенность из-за повышенной контагиозности. Среди них - штаммы, зафиксированные ранее в Бразилии, Великобритании и ЮАР.
Кроме того, индийские специалисты зафиксировали новую мутацию SARS-CoV-2, изучая заражения в штате Махараштра. Регион последние несколько суток сохраняет лидерство по количеству выявленных случаев инфицирования.
В Индии за период с начала пандемии коронавирусом заболели уже более 11,7 млн человек. За минувшие сутки в стране было выявлено еще свыше 34 тыс. зараженных.
Напомним, ранее в Бразилии число заражений коронавирусом превысило 12 млн.
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