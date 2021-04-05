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Выявлена утечка данных граждан, обращавшихся за кредитом


5.4.2021 15:00
Выявлена утечка данных граждан, обращавшихся за кредитомФото: vk.com

Банк "ДОМ.РФ" информирует о выявлении утечки данных первичных заявок от физлиц, которые бы хотели оформить кредит в виде наличных.

Уязвимость в деятельности соответствующего канала обнаружили представители служба безопасности и сотрудники IT-подразделением финансового учреждения, указано в пресс-релизе.

В банке заверили, что сразу после выявления проблемы, связанной с дистанционной подачей первичных заявок на получение продукта "Кредит наличными", она была устранена. Сейчас никакой угрозы безопасности счетов клиентов уже нет.

Уязвимость была быстро устранена, и в данный момент все системы кредитно-финансового учреждения работают в штатном режиме, подчеркнули представители банка. В целях профилактики служба безопасности банка также осуществила проверку деятельности всех других систем. Никаких нарушений выявлено не было.

Отмечается, что потенциальные злоумышленники имели возможность получить информацию из первичных заявок с неподтвержденными данными. Эти сведения не позволили бы им воспользоваться незаконным доступом к клиентским счетам и осуществлять какие-либо операции с находящимися на них деньгами.

Ранее стало известно о том, что мошенники пытаются обмануть россиян, применяя очередную новую схему. Не так давно злоумышленники начали делать рассылки, выдавая свои письма за сообщения портала "Госуслуг". В этих посланиях гражданам предлагают вводить личные данные и номер СНИЛС для оформления якобы полагающимся им выплаты. Однако в действительности целью таких манипуляций является лишь получение доступа к банковским счетам с последующим хищением средств.

Автор: Злата Богатова

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