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Мошенники используют новую схему обмана под видом выплат с «Госуслуг»
08:02
Фото: marketingaffiliategems.com
Россиян пытаются обмануть с использованием новой схемы: злоумышленники начали рассылать письма со ссылкой на портал "Госуслуг".
Гражданам предлагается ввести свои личные данные и номер СНИЛС, чтобы оформить некие выплаты. Целью этих манипуляций является незаконное получение доступа к банковским счетам с последующием хищением средств.
В фальшивых письмах, которые начали получать россияне, говорится о якобы положенной им компенсации. Для оформления ее получения мошенники предлагают пройти по некой ссылке. В результате пользователи оказываются на сайте, который не имеет никакого отношения к деятельности "Госуслуг".
Свое послание мошенники оформляют с использованием логотипа портала, применяют идентичный шрифт и похожие цвета. После всех манипуляций гражданам рекомендуют ввести данные банковских карт, чтобы на них поступили выплаты. Однако вместо скорого пополнения счета стоит ожидать списания денежных средств, передают российские СМИ.
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