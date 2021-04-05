Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Балтиморе по решению властей США прекратили производство вакцины AstraZeneca

5.4.2021 14:03

Фото: kapital.kz



Администрация главы США Джо Байдена приняла решение остановить производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе из-за того, как были испорчены 15 млн доз препарата.



По данным The New York Times, сотрудники предприятия допустили ошибку при смешивании компонентов.



Власти Соединенных Штатов решили прекратить производство вакцины, созданной AstraZeneca, на предприятии биотехнологической компании Emergent BioSolution в Балтиморе, пишет газета. Причиной этого стал инцидент, когда на заводе перепутали компоненты двух препаратов. В результате оказались испорченными 15 млн доз вакцины от коронавируса Johnson & Johnson.



Американская администрация приостановила работу по впуску вакцины AstraZeneca, чтобы исключить недоверие населения и повысить темпы вакцинации. Теперь на предприятии будет производиться лишь однокомпонентная вакцина Johnson & Johnson.



Помимо вакцины Johnson & Johnson в Соединенных Штатах сейчас для вакцинации от коронавируса используют препараты Moderna и Pfizer.



Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вакцинировался от COVID-19, выбрав прививку, созданную британо-шведской компанией AstraZeneca. 65-летний политик получил первую дозу этого препарата в госпитале Бундесвера в Берлине.



Автор: Злата Богатова

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