ИнтерНовости - новости в стране и мире
Президент ФРГ привился препаратом AstraZeneca
Президент ФРГ привился препаратом AstraZeneca
ФСБ опубликовала письмо Дзержинского о слежке за Сталиным
ФСБ опубликовала письмо Дзержинского о слежке за Сталиным
В Нигерии боевики убили восемь мирных жителей
В Нигерии боевики убили восемь мирных жителей
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Суд выписал Twitter штрафы на 6,5 млн рублейСуд выписал Twitter штрафы на 6,5 млн рублей
«Дом-2» перезапускают на другом канале«Дом-2» перезапускают на другом канале
Блогера Эдварда Била могут арестовать за попытку обмана следствияБлогера Эдварда Била могут арестовать за попытку обмана следствия
США пообещали помочь Украине в случае «российской агрессии»США пообещали помочь Украине в случае «российской агрессии»
Девушка, напавшая на управление полиции Индонезии, оставила предсмертное посланиеДевушка, напавшая на управление полиции Индонезии, оставила предсмертное послание

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Президент ФРГ привился препаратом AstraZeneca


1.4.2021 18:57
Президент ФРГ привился препаратом AstraZenecaФото: voennoedelo.com

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вакцинировался от COVID-19, передают зарубежные СМИ.

Как стало известно, политик поставил прививку, созданную британо-шведской компанией AstraZeneca.

Со ссылкой на заявление администрации немецкого президента уточняется, что 65-летний Франк-Вальтер Штайнмайер получил первую дозу препарата от COVID-19 в госпитале Бундесвера в Берлине.

После вакцинации Штайнмайер заявил, что верит в эффективность всех препаратов, которые допущены к применению на территории Германии. По его словам, вакцинация представляет собой "важный шаг на пути из пандемии".

Сейчас в ФРГ препарат компании AstraZeneca используют лишь для вакцинации лиц старше 60 лет.

Ранее Германия вслед за целым рядом других стран объявила о приостановлении применения средства AstraZeneca из-за побочных реакций, которые связаны с тромбообразованием и нуждались в очень тщательном изучении. Вскоре после этого производитель вакцины заявил о безопасности препарата и обнародовал официальный документ с соответствующими подтверждениями.

18 марта регулятор Евросоюза объявил о том, что созданная AstraZeneca вакцина является безопасной и эффективной. Многие страны после этого возобновили использование препарата.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

Песков считает Навального «гражданином противного ему мировоззрения»Песков считает Навального «гражданином противного ему мировоззрения»
В Индии снова перенесли запуск спутника GISAT-1В Индии снова перенесли запуск спутника GISAT-1
После прививки Путин держал рядом градусникПосле прививки Путин держал рядом градусник
В Бразилии создали собственную вакцину от коронавирусаВ Бразилии создали собственную вакцину от коронавируса
Устроивший стрельбу мытищинский пенсионер сам поджег свой домУстроивший стрельбу мытищинский пенсионер сам поджег свой дом

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru