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Президент ФРГ привился препаратом AstraZeneca
1.4.2021 18:57
Фото: voennoedelo.com
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вакцинировался от COVID-19, передают зарубежные СМИ.
Как стало известно, политик поставил прививку, созданную британо-шведской компанией AstraZeneca.
Со ссылкой на заявление администрации немецкого президента уточняется, что 65-летний Франк-Вальтер Штайнмайер получил первую дозу препарата от COVID-19 в госпитале Бундесвера в Берлине.
После вакцинации Штайнмайер заявил, что верит в эффективность всех препаратов, которые допущены к применению на территории Германии. По его словам, вакцинация представляет собой "важный шаг на пути из пандемии".
Сейчас в ФРГ препарат компании AstraZeneca используют лишь для вакцинации лиц старше 60 лет.
Ранее Германия вслед за целым рядом других стран объявила о приостановлении применения средства AstraZeneca из-за побочных реакций, которые связаны с тромбообразованием и нуждались в очень тщательном изучении. Вскоре после этого производитель вакцины заявил о безопасности препарата и обнародовал официальный документ с соответствующими подтверждениями.
18 марта регулятор Евросоюза объявил о том, что созданная AstraZeneca вакцина является безопасной и эффективной. Многие страны после этого возобновили использование препарата.
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