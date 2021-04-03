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В Мали при атаке боевиков погибли трое военных


3.4.2021 15:04
В Мали при атаке боевиков погибли трое военныхФото: znaj.ua

Группа вооруженных боевиков напала на блокпост в Мали, сообщает пресс-служба министерства обороны этого африканского государства.

В результате инцидента погибли по меньшей мере трое военнослужащих, еще семнадцать получили ранения.

Представители армии Мали пояснили, что террористы имели тяжелое вооружение. Ответным огнем военные ликвидировали десять нападавших. По данным Минобороны, было атаковано подразделение, которое дислоцируется в регионе Мопти.

В ведомстве также сообщили, состояние шести пострадавших военнослужащих врачи оценивают как тяжелое.

Пресс-служба миротворческой миссии ООН позднее информировала о гибели четырех миротворцев. В организации отметили, что террористическое нападение было совершено в северной части Мали.

Ранее восемь мирных жителей стали жертвами нескольких инцидентов на северо-западе Нигерии. По данным МВД страны, ряд населенных пунктов в нигерийском штате Кадуна были атакованы неизвестными вооруженными боевиками.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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