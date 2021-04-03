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В красноярском нацпарке бездомные собаки за месяц загрызли семь животных
3.4.2021 13:09
Фото: sb.by
Марал, растерзанный стаей бездомных собак в красноярском нацпарке "Столбы", стал уже седьмой жертвой безнадзорных животных за период с начала марта.
Как сообщает пресс-служба организации, погибшую самку обнаружили туристы.
Сигнал о растерзанном марале поступил от туристов, которые обнаружили животное накануне, 2 апреля, возле "Восточного" входа в нацпарк "Столбы". Предположительно, самка марала могла пролежать там около двух суток. Убившие ее собаки за это время успели наполовину объесть тушу, пояснили представители парка.
Животное стало уже седьмой жертвой стаи бродячих собак за период с начала марта. Представители нацпарка пояснили, что безнадзорные псы регулярно попадают в объектив фотоловушек, которые установлены в особо охраняемой природной территории. Собаки наносятся колоссальный ущерб обитателям парка: погибают, кроме маралов, косули, кабарга, мелкие млекопитающие и различные птицы.
В администрации заповедника пояснили, что не могут ничего сделать с бездомными собаками, учитывая действующее законодательство о гуманном обращении с животными. В минувшем январе руководство "Столбов" направляло в краевой парламент обращение, попросив решить этот вопрос. Однако бездомные псы собаки продолжают проникать в нацпарк, как по одной, так и в сворах, после чего нападают на животных, которые обитают в парке.
Ранее стало известно об инциденте в Коми, где в результате нападения стаи собак получила серьезные травмы четырехлетняя девочка. Ребенок после ЧП попал в реанимацию, врачи оценивали состояние маленькой пациентки с множественными ранениями как стабильно тяжелое.
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