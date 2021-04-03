Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В случае мутации вируса «Спутник V» обновят за два дня

3.4.2021 06:55

Фото: wildrome.ru



Центр Гамалеи смог разработать технологию на случай мутаций коронавируса, которая позволит в самые сжатые сроки обновить вакцину от COVID-19.



Как рассказал молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, завлабораторией факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов в интервью каналу "МИР 24", препарат будет усовершенствован за два дня.



Технология обновления вакцины заключается в том, что аденовирус используется как вектор, пояснил Сергей Нетесов. В ДНК вставляются гены, "нужные для продукции белков. По словам ученого, в Центре им. Гамалеи предлагают использовать это как генную кассету: вынимая часть, вставлять и затем запустить.



С точки зрения технической сложности выполнения такого рода процессов важно, чтобы разрабатывались "четкие методики", а специалисты "были очень квалифицированными". При этом сам механизм встройки в геном должен быть достаточно простым. По словам Нетесова, вероятно, в этом и заключается главный смысл ключевого открытия его коллег.



Изменение практически не окажет никакого влияния на эффективность вакцины и безопасность ее применения, добавил Нетесов. По его мнению, после корректировки препарата "фактически будет то же самое", т.к. в аденовирусе геном состоит из сорока тысяч нуклеотидов. Вставив туда новый вариант s-гена, можно "изменить даже не на 5%, а на 0,5 или 0,05". Другими словами, вакцина останется почти той же самой, свойства вектора будут неизменными.



Нетесов пояснил, что речь идет не о повышении эффективности вакцины, а адаптации ее к новым вариантам возбудителя. И в этом плане препарат будет обладать более сильной защитой, чем его предшественники.



Ранее замглавы российского правительства по вопросам соцполитики Татьяна Голикова заявила о том, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции в РФ в скором времени может стабилизироваться. Но пока случаи роста заболеваемости остаются вполне возможными, учитывая сезонный характер COVID-19. Поэтому очень важную роль играет вакцинация, наращивание ее объемов.



Автор: Злата Богатова

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